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16 марта 2018, 18:49
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Дмитрий Семенов: Наш двор, наша улица – наше общее дело

Депутат Госсобрания (Ил Тумэн) Дмитрий СЕМЕНОВ является региональным координатором партийного проекта «Единой России» «Формирование комфортной городской среды», который стартовал в прошлом году, и был успешно реализован – в девяти городах и поселках Якутии благоустроены дворы и скверы.

СПРАВКА
Между Минстроем России и Правительством Республики Саха (Якутия) заключены соглашение о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Саха (Якутия) на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды от 16.02.2017 №069-08-481 на 195 746,70 тыс.рублей с учетом софинансирования из бюджета Республики Саха (Якутия) в размере 24 193,4 тыс. рублей, соглашение о предоставлении субсидии бюджету Республики Саха (Якутия) из федерального бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) от 12.02.2017 №069-08-282 на 3 731,53 тыс.рублей с учетом софинансирования из бюджета Республики Саха (Якутия) в размере 461,2 тыс. рублей.
Получателями субсидии являются 9 муниципальных образований: на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды (ГО «город Якутск», ГО «Жатай», МО «Город Мирный», МО «Город Нерюнгри», МО «Город Удачный», МО «Поселок Айхал», МО «Поселок Мохсоголлох», МО «Поселок Нижний Куранах») и на поддержку обустройства средств массового отдыха населения (городских парков) (МО «Город Покровск»).
В рамках реализации приоритетного проекта на территории Республики Саха (Якутия) благоустроены 75 объектов, включенных в муниципальные программы «Формирования современной городской среды» (из них 57 дворовых территорий, 17 общественных территорий, 1 парк).



На семинаре в Казани

— Дмитрий Александрович, в чем заключалась ваша роль, как регионального координатора партийного проекта «Единой России»?
— Конечно, у партии нет реальных административных рычагов по руководству процессом реализации программы – это входит в обязанности органов исполнительной и муниципальной власти. Но сама идея «Формирования комфортной городской среды» по инициативе нашей партии на основе пожеланий наших избирателей. В ходе предвыборной работы на местах депутаты «Единой России» всех уровней провели большую работу по мониторингу вопросов, которые реально волнуют население страны. На основе этих данных были разработаны проекты, охватывающих широкий спектр самых актуальных проблем. «Формирование комфортной городской среды» — один из них. В целом, на его реализацию по всей стране было выделено 20 млрд рублей при активном содействии фракции «Единой России» в Госдуме РФ. Основной исполнитель – Министерство строительства и ЖКХ РФ, руководитель госпрограммы «Формирование комфортной городской среды» — замминистра Андрей ЧИБИС.


С заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Андреем ЧИБИСОМ.

Сама партия «Единая Россия» стала не только инициатором, но и «лоббистом» в хорошем смысле этого слова при выделении средств из бюджета, а также организовала контроль исполнения на местах. Поэтому в каждом регионе был назначен представитель «Единой России» для контроля за ходом реализации проекта, в нашей республике таким региональный координатором стал я. Была проведена большая организационная работа, так как проект «Формирование комфортной городской среды» с самого начала был «заточен» на широкое привлечение не только органов местной власти, но и населения. Подразумевалось, что жители сами будут участвовать в конкурсе проектов, вкладывать свой труд и средства. В таком масштабе подобный проект, ориентированный на массовое участие жильцов, проходил в стране впервые, и был достаточно сложен в организации. Но наша республика оказалась готова – так как у нас есть уже опыт проведения программы благоустройства территорий с проведением конкурса среди населенных пунктов республики. Поэтому мы быстро вникли и смогли успешно выполнить довольно непростые условия этой программы. Я вхожу в состав межведомственной республиканской комиссии по реализации программы «Формирование комфортной городской среды», в курсе всех вопросов, и как депутат Ил Тумэна так же всеми способами способствую продвижению нашего проекта.
На встрече с партактивом во время визита в Якутск Андрея ТУРЧАКА, тогда секретаря Генсовета партии «Единая Россия» я задал вопрос о проблеме нашей республики — лето короткое, приходится спешить, большие транспортные затраты, когда как более южные регионы не испытывают таких проблем. Было обещано, что в будущем на федеральном уровне постараются учесть эти нюансы, и как я убедился, эта проблема была принята во внимание руководством Минстроя, что дает надежду. Партия «Единая Россия» и Минстрой РФ с целью обучения провели в прошлом году семинар в Казани и форум в Краснодаре, в которых я участвовал. Благодаря тому, что партия организует встречи с руководителями федеральных органов власти, есть возможность донести и решить многие возникающие вопросы, чем я и воспользовался. В Краснодаре на форуме я выступил с докладом о положении дел с благоустройством в республике, рассказал о наших достижениях и проблемах.


Дмитрий Семенов контролирует выполнение работ

— Получается, партия «Единая Россия» действует не прямо, а с помощью постоянного контроля на всех уровнях исполнительной власти способствует исполнению своего проекта?
— По сути, стать народным контролем – так посоветовала действовать Ольга БАТАЛИНА, заместитель секретаря Генсовета партии, депутат Госдумы, у которой на семинаре в Казани я спросил, что делать региональному координатору, если нет реальных рычагов управления. И надо сказать, в итоге нам удалось успешно реализовать общими усилиями в республике проект «Формирование комфортной городской среды». Замечательно, что благодаря проекту в наших городах и поселках были благоустроены дворы и скверы, и удалось привлечь к участию самих жителей.

СПРАВКА
Муниципальными образованиями к реализации мероприятий привлечено 153 бойца студенческих строительных отрядов.
Обеспечено трудовое участие жителей собственников многоквартирных домов (1791 человек).
Организованы следующие формы общественного участия: общественные слушания (41), общественные обсуждения (57), воркшопы (3), анкетирование (1), опросы (2), интервьюирование (6), форумы (4), работа с отдельными группами пользователей (3), организация школьных проектов (2), проведение дизайн игр с участием взрослых и детей (1).



На форуме в Краснодаре

Думаю, одна из главных задач проекта «Формирование комфортной городской среды» — разбудить активность населения. Людей волнует то, что происходит в их дворе, на их улице. Заметно растет стремление населения участвовать в общественных делах. А что может лучше объединить, как общее дело по благоустройству своего двора, соседнего сквера? К тому же, это возможность не замыкаться в стенах своей квартире, а выйти во двор, посидеть в сквере, чтобы дети вместе могли играть на свежем воздухе. По моему мнению, проект «Единой России» стимулирует человека выйти в общество, стать активным гражданином. Надо подчеркнуть, что у наших партийцев есть большой опыт по организации массовых мероприятий, субботников, ярмарок, и он был использован при реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

— Будет ли продолжен проект дальше?
— Конечно, планируется продолжить его реализацию до 2022 года. В нашей республике решено расширить круг участников, включив в него районные центры. В этом году решено организовать не конкурс проектов, а устроить рейтинговое голосование по отбору самого лучшего проекта. И оно пройдет 18 марта на избирательных участках, где будут проходить выборы президента России, в муниципальных образованиях с численностью населения свыше 20 тыс. человек – в городах Якутск, Мирный. Нерюнгри, Алдан, Ленск.
Приглашаю жителей этих городов принять активное участие в рейтинге по определению лучших проектов, тем самым сделать свою среду проживания более комфортной!

СПРАВКА
В 2018 году будет проведено рейтинговое голосование в муниципальных образованиях с численностью населения свыше 20 тыс. человек:
— ГО «город Якутск»;
— МО «город Мирный»;
— МО «город Нерюнгри»;
— МО «город Алдан»;
МО «город Ленск».

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Источник: Татьяна БУРЦЕВА.
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