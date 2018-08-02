Дмитрий Садовников встретился с советом старейшин Якутска

Исполняющий обязанности главы города Якутска Дмитрий Садовников 1 августа встретился с Советом старейшин.Дмитрий Дмитриевич рассказал об итогах работы администрации на текущий период, поделился предстоящими планами и задачами. Были отмечены вопросы создания комфортной городской среды, ремонта дорог, подготовки к отопительному сезону, строительства и ремонта образовательных объектов. Были затронуты актуальные городские темы, в частности, исторический запуск нового водозабора.

«В этом году празднование Дня города Якутска совпадает с судьбоносными событиями в республике и ее столицы — выборами. В этом направлении идет работа по организации работы участковых избирательных комиссий в округах и пригородах»,— отметил Дмитрий Садовников.

Участники встречи обсудили подготовку к 386-летию города Якутска.

«Основным направлением праздничных мероприятий станет исторический экскурс в прошлое. Концепция проведения праздника пройдет в рамках Года новаторства в городе Якутске, Года занятости населения в РС (Я) и Года добровольца в России. Программа мероприятий направлена на консолидацию общественных сил и народных инициатив»,- сказал Дмитрий Садовников.

«Мы с удовлетворением отметили, что подготовка к зиме идет по плану. Вопросов, которые ранее вызывали у нас беспокойство,теперь нет. Якутск интенсивно застраивается и развивается, конечно, это нас, старейшин города, очень радует», — подчеркнул председатель Совета Николай Лепчиков.

Решением Совета старейшин выдвинута кандидатура на присвоение звания «Почётный гражданин города Якутска – 2018». Решение будет рассмотрено на очередной сессии Якутской городской Думы. Награждение традиционно состоится в праздник День города 9 сентября.

Дмитрий Садовников поблагодарил Совет Старейшин за активный диалог и отметил, что в самом уважаемом общественном институте рассматриваются важные вопросы, а поступающие предложения всегда взвешенные и отличаются своей определенностью.