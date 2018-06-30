Дмитрий Садовников проверил санитарное состояние округов столицы

30 июня исполняющий обязанности главы города Якутска Дмитрий Садовников совершил плановый объезд территорий городского округа. Наряду с проверкой санитарного состояния округов, и.о. главы осмотрел место расположения нового кладбища, которое планируется у села Владимировка.

Многих горожан волнует, что в скором времени может возникнуть ситуация с нехваткой мест захоронения на ныне действующем Маганском кладбище. Ежегодно в Якутске провожают в мир иной около 1600 усопших. При этом Вилюйское кладбище давно закрыто, Маганский некрополь также приблизился к границам отведенной территории.

Как это ни печально, но надо думать о будущем. По словам Дмитрия Садовникова, власти города уже определились с местом расположения нового городского кладбища. Для этого выделен участок бывшего совхоза «Хатасский», который уже согласован со всеми земельными и архитектурными службами города. Сейчас ведется работа по изменению статуса участка из земель сельхозназначения в категорию муниципальных земель? земель населенного пункта?.

Далее и.о. главы Якутска проверил состояние санитарных точек, находящихся по улицам Автодорожной, Красильникова, СОТ «Стерх», СОТ «Ытык-Кюель» Автодорожного округа. Санитарные точки здесь обслуживает МУП «Жилкомсервис», мусорные баки предназначены для использования жителями частного сектора. Но, к возмущению дачников, почти каждый день в общественные точки выгружают мусор, который в больших объемах специально привозят на грузовых машинах из других мест.

По словам директора МУП «Жилкомсервис» Андрея Лебедева, такая ситуация наблюдается не только в Автодорожном округе. «Мы вынуждены ставить трехметровые заборы вдоль трассы, чтобы как-то ограничить доступ к общественным точкам. Утром везде убираем, а к обеду опять полные баки мусора», — сказал Андрей Лебедев.

Дмитрий Садовников потребовал усилить работу Административной комиссии в части проведения рейдов и взыскания штрафов с нарушителей. Как отмечают коммунальщики и сами жители, нарушители – это, в основном, работники нестационарных торговых объектов.

Также и.о. главы обратил внимание на стихийно построенные гаражи и дал поручение МУП «Жилкомсервис» и МКУ «СЭГХ» по их вывозу.

Объезд и.о. главы города Якутска продолжился в Сайсарском округе. По итогам проверки улиц Билибина, Ильменьской, Парковой, Сосновой и Чайковского Дмитрий Садовников поручил недавно назначенному руководителем округа Леониду Бястинову ускорить дорожные работы после прошедших дождей и снос заброшенных построек.

«В летний период мы усилили внимание к частному сектору и дачным товариществам. Население на периферийных участках города летом увеличивается, и вместе с тем увеличивается количество мусора, который надо своевременно убирать, чтобы зеленая зона нашего города была чистой», — отметил и.о. главы Якутска Дмитрий Садовников.