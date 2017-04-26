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Дмитрий Садовников провел личный прием граждан

В преддверии празднования Дня Республики Саха (Якутия), в Общереспубликанский день приема граждан, первый заместитель главы города Якутска по городскому хозяйству Дмитрий САДОВНИКОВ рассмотрел обращения жителей Сайсарского, Центрального округов и микрорайона Марха.

Житель микрорайона Марха Михаил ДОЛГОВ, проживающий по ул. Строда, 10/3, поднял вопрос откачки талых и сточных вод. «Мы проживаем в 16-ти квартирном блочном доме, каждую весну придомовая территория страдает от сточных и талых вод. Люди вынуждены перебегать по доскам, а некоторые жильцы попадают в свои квартиры через пожарную лестницу», — озвучил проблемный вопрос Михаил Михайлович. Для решения проблемы администрация Мархи совместно с управляющей компанией «Арктика-Строй» регулярно откачивают воду, в летний период производят отсыпку придомовой территории речным песком. Но, по словам Долгова, эти превентивные меры не решают проблему: «Надо отсыпать придомовую территорию наскальником, ведь отсыпка речным песком не дает должного эффекта», — отмечает он.

Дмитрий Садовников ответил, что на днях приедет в Марху и встретится с жителями дома, после чего будет принято коллегиальное решение.

С аналогичным же вопросом обратились жители многоквартирных домов по ул. Лонгинова, 42/1, 42/6, Сайсарского округа Светлана ЗАРОВНЯЕВА, Наталья БЕРЕЗОВСКАЯ и Ульяна НЕУСТРОЕВА. Они рассказали, что придомовая территория многоквартирных домов находится в воде, людям трудно попасть в свои подъезды, а сточные и талые воды стекают под дом, грозя разрушением свайных оснований. Ситуация усугубляется тем, что по ул. Лонгинова, 40/5, располагается сауна, откуда вода тоже течет на придомовую территорию. С одной стороны дом окружают частные дома, при строительстве которых проводились работы по отсыпке водоемов, а, с другой стороны, ведется строительство современных жилых комплексов.

Светлана Заровняева уточнила, что управление Сайсарского округа регулярно отправляет фекальную машину для откачки воды, но через пару часов вода снова прибывает. «Сегодня за Сайсарским округом будет закреплена отдельная фекальная машина, которая будет заниматься откачкой воды, в дальнейшем на вашем околотке планируется обустроить водоотводные лотки, чтобы вода без препятствия попадала к насосной технике», — сказал Дмитрий Дмитриевич.

Кроме того, Наталья Березовская обратилась с личным вопросом: «Семь лет назад я встала на очередь на улучшение жилищных условий, но меня исключили из списка, мотивируя тем, что мои жилищные условия находятся в хорошем состоянии. Наша семья из 5 человек проживает на 60 кв. м.».

Дмитрий Дмитриевич ответил, что в следующий понедельник в день приема граждан отдельно пригласит Наталью Георгиевну и представителя Департамента жилищных отношений на личный прием, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

Ульяна Неустроева подняла вопрос отлова безнадзорных животных в Сайсарском округе. Участились случаи, когда нерадивые хозяева подбрасывают своих питомцев, кошек и щенят в подъезды многоквартирных домов. Этот же вопрос озвучили жители Центрального округа. Было отмечено, что бродячие собаки свободно бегают по дворам жилых домов по ул. Аммосова и Ярославского, из-за чего родители боятся выпускать детей на улицу.

Дмитрий Садовников отметил, что Пункт передержки безнадзорных животных работает по новому регламенту, в котором четко прописано, что отлов безнадзорных животных должен происходить гуманно, с использованием сачков. По регламенту бригада может выехать на отлов только агрессивных собак.

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Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА г. Якутска
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