Дмитрий Садовников: По жалобам жителей на работу свинокомплекса решение примут органы

Санитарное состояние микрорайона Марха проверил исполняющий обязанности главы города Якутска Дмитрий Садовников. В администрацию пригорода поступили жалобы о ненадлежащем обслуживании нескольких санитарных точек и обстановке, сложившейся вокруг свинокомплекса «Сибирь».

Объезд прошел с участием депутатов Якутской городской Думы, представителей администрации и общественности Мархи, контролирующих органов, жилищно-коммунальных служб и управляющих компаний.

В начале объезда Дмитрий Садовников сделал контрольную остановку на ул. Олега Кошевого, 71. Жители соседних домов неоднократно подавали жалобы на строительную организацию, имеющую рядом производственную базу. Суть претензий — неубранные завалы строительного мусора и едкая пыль при загрузке бетоносмесительной установки. Владелец оправдывался тем, что установка запускается раз в неделю на 20 минут и пыль к домам приносит только попутный ветер. Ему предписано учесть «розу ветров» при бетонных работах и убрать мусор до 9 августа, когда истечет срок предупреждения, вынесенного Административной комиссией города Якутска.

Вопрос с «розой ветров» также возник при посещении свинокомплекса «Сибирь». Как известно, жители окрестных домов недовольны сильным запахом, распространяющимся от производства. Глава крестьянского хозяйства Владимир Кабохин объяснил, что запах доносится до жилых домов не постоянно, а при определенном направлении ветра. Он подчеркнул, что раньше за все 23 года работы хозяйства нареканий от жителей Мархи не было, как и стока фекалий с дождевыми и талыми водами, в котором его обвиняют.

Дмитрий Садовников убедился, что работники очистили и подсыпали территорию свинокомплекса, где складируется переработанный в удобрение навоз. Отметим, что хозяйство приобрело биокомплекс для переработки на средства гранта и субсидию на развитие животноводства, выделенные Окружной администрацией города Якутска.

Объезд продолжился по санитарным точкам и завершился у многовартирных домов на 2 км Маганского тракта, которые обслуживает УК «Гефест». Отмечено, что мусорные баки здесь переполнены и не отвечают санитарным требованиям. Представитель управляющей компании пояснил, что мусор вывозится через день, а проблему он видит в том, что это единственная санитарная точка не все дома, которой пользуется и частный сектор.

Исполняющий обязанности главы Якутска Дмитрий Садовников подвел итоги объезда:

«По жалобам жителей на работу свинокомплекса решение примут соответствующие органы, со своей стороны мы поддерживаем местного производителя и готовы решать проблему совместными усилиями. Что касается управляющей компании, в Мархе третий год действует пилотный проект, в рамках которого жители заключают договора по уборке мусора, но управляющим компаниям надо активизировать работу по заключению договоров и сбору платежей за свои услуги, а не ссылаться на нехватку средств».

Администрации микрорайона Марха поручено взять на усиленный контроль работу управляющих компаний и немедленно реагировать на жалобы жителей.