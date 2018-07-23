Дмитрий Садовников определил основные общегородские задачи 

Сегодня Дмитрий Садовников приступил к исполнению обязанностей главы города Якутска, возложенных на него решением Якутской городской Думы № РЯГД-48-1. После выхода из отпуска 23 июля он провел городское планерное совещание с участием руководителей структурных подразделений и муниципальных учреждений.

Заслушав отчеты заместителей главы, руководителей органов управления об итогах прошедшей недели, Дмитрий Садовников определил основные задачи на ближайшее время. Так, в Якутске продолжается подготовка к отопительному зимнему периоду, контроль над санитарным состоянием территорий, прохождением пожароопасного периода и соблюдением правил безопасности на водных объектах.

Помимо выполнения текущих задач, в пятницу 27 июля в Якутске намечено проведение Единого информационного дня. В этот день представители муниципальной власти проведут встречи с коллективами предприятий и организаций, ответят на все интересующие вопросы, дадут консультации и советы.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, Дмитрий Садовников поручил городским службам держать на контроле повышение уровня воды на реке Лена и своевременно проводить откачку дождевых вод с улиц.

МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» поручено рассмотреть возможность работы студенческих строительных отрядов с августа в пригородах Якутска.

Исполнение всех поручений находится на личном контроле у исполняющего обязанности главы Якутска Дмитрия Садовникова.