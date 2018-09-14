Дмитрий Садовников: Город оставляю в порядке

9 сентября горожане выбрали нового мэра. Им стала Сардана Авксентьева, которая вступит в должность на следующей неделе. С каким настроением покидает мэрию прежняя администрация, мы спросили у и.о. мэра Дмитрия Садовникова.

— Дмитрий Дмитриевич, начну с главного. Насколько город готов к зиме?

— Подготовка велась в штатном режиме городским штабом. Работа плановая, мы проводим ее ежегодно — в течение трёх месяцев нужно подготовиться, чтобы благополучно пережить девять месяцев осенне-зимне-весеннего периода. На сегодня в 98 % домов запущено тепло. Остались дома, в которых ведется ремонт по линии Фонда капитального ремонта. Плюс те, у кого случились стандартные проблемы – завоздушило батареи, после ремонта нарушилась циркуляция по стоякам и так далее. Таких заявок много, этим занимается ЕДДС совместно с управами, управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Согласно распоряжению и.о. главы города, запустить тепло мы должны до 15 сентября. Так что время ещё есть. Но мы очень торопим наших подрядчиков и Фонд капремонта с тем, чтобы они завершили все работы в срок. Я считаю, что как ответственный за сферу ЖКХ, должен передать дела новой команде окружной администрации, что называется, «под ключ». А запуск тепла – это на сегодня самое главное.

— Не получится ли, что из-за властного межсезонья люди, у которых возникают проблемами, что называется, «подвиснут»: старые специалисты ушли, новые ещё не пришли или не вошли в курс дела?

— Нет, конечно. Во-первых, не думаю, что новая команда ставит задачу заменить сразу всех и вводить новые правила игры. Администрация, конечно, будет меняться, но если люди работают профессионально и на совесть, они, я уверен, останутся. Телефоны ЕДДС никто не менял и менять не будет, люди могут дозвониться, и диспетчер своевременно направит их заявку тем, кто отвечает за этот участок работы. Во-вторых, мы тоже не собираемся исчезать и готовы максимально полно и открыто отвечать на все возникающие вопросы. Повторюсь, что всё это время мы работали на благо жителей и заинтересованы в том, чтобы результаты этой работы не пострадали. Мы должны достойно передать дела новой команде.

— То есть коммунального коллапса не будет?

— Нет.

— В каком состоянии вы передаете город?

— С чистой совестью. Я и команда Айсена Сергеевича делаем это, как и полагается в таких случаях: объясняем, что сделано, что ещё нужно доделать, где есть тонкие места. Если какая-то помощь будет нужна, мы готовы её оказать: каждый из нас болеет за этот город и его жителей и, конечно, никто не будет прятаться, избегать ответов. Всё будет выполнено должным образом.

Что касается текущего состояния. Нам есть, чем гордиться: мы решили вопрос с очередью в детские сады, решили проблему с нехваткой школьных мест в этом году, во многом, благодаря поддержке Айсена Сергеевича уже в качестве врио главы Якутии. Сделан ремонт дорог, в этой части очень много работал строительный блок, равно как и в части строительства социальных и жилых объектов. Хорошие показатели у сельских хозяйств, я горжусь тем, как развился агропояс Якутска, который начал создаваться при Айсене Сергеевиче. Начата программа обновления автобусного парка – первые автобусы уже вышли на линии, до 2024 года должны обновить все 467 единиц. За семь лет мы полностью обновили парк коммунальной техники – приобретено более 150 единиц. До конца этого года должны получить еще десять машин. Два пылесборника «Скандия» уже пришли, ждем ещё восемь.

— Все ли сделано из того, что планировали?

— Большую часть того, что запланировали на этот год, выполнили. Либо вот-вот завершим. Другое дело, что есть проекты, которые имеют более чем годичный срок реализации, продолжать их предстоит уже новой команде. Например, реконструкция улицы Чайковского – вторая очередь стоит в следующем году, средства на неё предусмотрены в бюджете.

До конца этого года будут введены девять из двенадцати объектов, строящихся в рамках государственно-частного партнёрства. Это три школы (национальная школа «Айыы кыhата» на 550 мест в 203 микрорайоне, школа № 25 на 350 учащихся, школа № 6 на 500 учащихся по ул. Автодорожная), четыре детских сада (д/с на 315 мест в 203 микрорайоне, д/с на 240 мест в селе Сырдах, д/с по улице Пионерская, д/с по улице Ильменская), ДШИ и Детская библиотека. Остальные три должны быть завершены в следующем году. Это крупнейший на Дальнем Востоке инвестиционные проект по строительству социальных объектов,который реализуют республика, город и группа компаний «ВИС». Что касается второй очереди реализации проекта, в рамках которой планировалось сделать акцент на строительстве школ, тот тут мне что-то сказать трудно. Пока он находится на стадии обсуждения.

Запущен в работу новый водозабор – сейчас станция тонкой очистки работает в тестовом режиме, но скоро выйдет на полную мощность. Отмечу, что за последние несколько лет «Водоканал» стал самым успешным предприятием отрасли ЖКХ в Якутии. Дальнейшие комментарии, думаю, излишни.

Через несколько недель откроем Бульвар учителя, достраиваем площадь «Ворота Якутска». Конечно, планов было очень много. Их, как эстафету, новая команда, надеюсь, примет и разовьёт дальше. Но, повторюсь, самое важное – запуск тепла. Жители Якутска должны пережить зиму комфортно и без аварий. Поэтому мы должны на 100% запустить город и только после этого передавать дела.

— Многих беспокоят частые отключения на ЯГРЭС-2. Будет ли город централизованно подключен к ней в этом году? Не возникнет ли проблем в холода?

— Вопрос переключения стоит давно, мы договаривались с правительством Якутии о том, что, как только будет финансирование, мы начнем это делать. В прошлом году «Русгидро» направили республике средства на эти цели, в этом году они пришли в город. Всю работу по подготовке проектной документации, выбору подрядчиков провели в кратчайшие сроки. В октябре мы будем готовы к переключению. Те котельные, от которых отапливались дома ранее, прежде всего, это котельная «Промзона», будут остановлены, мы планируем оставить их в резерве на всякий случай.

Что касается создания Единого теплосетевого предприятия, то его планируется создать на базе трех предприятий – МУП «Теплоэнергия», МУП «ЖКХ» и «Якутскэнерго». Эту работу курирует МинЖКХ Якутии. Составлена дорожная карта, в рамках этой карты мы идем. Сейчас ведётся оценка всех трёх предприятий, потом будем вести дальнейшие разговоры. Партнеры в лице «Русгидро» и «Якутскэнерго» заинтересованы в том, чтобы создавать предприятие с чистого листа, мы – в том, чтобы оно создавалось на базе МУП «Теплоэнергия». Пока точка в этом вопросе не поставлена.

Я понимаю, что сейчас случись любая авария — и все шишки посыпятся на нас. Но за время моей работы на посту вице-мэра, курирующего вопросы ЖКХ, а я находился на этом посту дольше, чем кто бы то ни было, крупных аварий в городе не было. А те, что были, мы быстро и своевременно устраняли. Во многом — благодаря поддержке финансов-экономического блока, поскольку любая авария и работа по их предупреждению – очень капиталоёмкие мероприятия. Я горжусь, что за время нашей работы ни одной крупной аварии по вине городских коммунальщиков не было.