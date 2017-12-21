Дмитрий Подголов в третий раз попался с наркотиками?

Много хлопот доставляет своим родителям, распиарившим фамилию, Дмитрий ПОДГОЛОВ. СМИ редко сообщают подробности по делам, связанным с наркотиками. Это не так эффектно, как другие виды преступлений. Другое дело – если громкая фамилия. Вот как в случае с Дмитрием Александровичем, младшим сыном главного «Подростка» Якутии Александра ПОДГОЛОВА.

Впервые скандал разразился в 2013 году, когда Дмитрий Подголов был задержан за приобретение наркотиков. Александр Подголов в то время работал министром по делам молодежи республики, и скандал с сыном ощутимо ударил по его служебному реноме.

15 января 2013 года правоохранители задержали Дмитрия с пакетом «Спайса». Во время судебного разбирательства мужчина заявил, что был вынужден прибегнуть к «помощи» наркотиков, так как накануне они с супругой потеряли ребенка и испытывали по этому поводу сильный стресс. Суд учел все обстоятельства совершенного преступления и назначил Дмитрию Подголову условное наказание в виде 3 лет лишения свободы и штрафа в 10 тыс. рублей.

Весной 2017 года вновь прошли сообщения, что в отношении 30-летнего Дмитрия Подголова возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Суд вынес штраф в 20 тыс. рублей.

20 декабря SakhaLife узнал по своим каналам, что Дмитрий Подголов вновь задержан по той же теме. И за последние три дня в республике задержано достаточно много людей по наркотикам.

Самое сложное психологически в такой ситуации – звонить родным, чтоб взять комментарий. В принципе, он не обязателен. Но если быть честным, СМИ не пишут обо всех наркоманах каждый раз, как их задерживают. Однако если замешана громкая фамилия – то да. В общем, SakhaLifeсвязался с Александром ПОДГОЛОВЫМ, общественным деятелем, создателем Ассоциации социальной помощи «Подросток», председателем Русской общины Республики Саха (Якутия).



Накануне он находился в прекрасном расположении духа. К слову сказать, вместе с главным редактором журнала «Журфикс» Яной УГАРОВОЙ они организовали очередной «Спасательный круг» в помощь Татьяне БАТЮШКИНОЙ в пабе «Дикая утка». А сейчас по голосу собеседника чувствуется, что он очень подавлен и сильно переживает.

— Вообще-то, я сам толком не знаю, что именно произошло. Мне просто передали слова Дмитрия, что он «не при делах». Думаю, следствие во всем разберется. Вы и сами знаете, что младший сын – наша боль. Ему уже 30 лет. Мы с ним уже обо всем говорили-переговорили, неоднократно. Были длительные периоды, когда он не употреблял, ходил чистый. Мы думали: «Слава богу!» И вот опять… Наверно, я как отец виноват в том, что, много занимаясь чужими детьми, где-то что-то упустил в своем сыне. Что-то я ему недоговорил, куда-то мы с ним недосходили, что-то с ним недоделали.

Но у нас в стране борются не с пьянством, с пьяницами, не с курением, а с курильщиками, не с наркоманией, а с наркоманами. То есть, не с явлением, а с людьми.

Поймите, что не владея всей информацией, трудно комментировать… Тем не менее, я как отец признаю свою вину, свои упущения в воспитании младшего сына…

На каждый жизненный случай можно подобрать свою пословицу. В семье не без урода. Сапожник без сапог.

Александр Подголов широко известен как человек, который сделал себя сам, с присущими ему достоинствами и недостатками. Жизнь его полна взлетов и падений. Он знает, что такое быть покрытым позором. В том числе, и «благодаря» младшему сыну.

Что тут можно посоветовать родителям Дмитрия? Видимо, оказать медицинскую помощь, серьезно лечить, если наркомания поддается лечению. Ну, и обрубить пуповину, потому что в 30 лет человек сам несет ответственность за свою жизнь. В конце концов, Дмитрий женат, он сам является главой семьи, и у него есть собственный выбор, как прожить свою жизнь. Ну, и не посыпать голову пеплом. Потому что, пагубная наклонность сына не перечеркивает добрые дела родителей, которые всю свою жизнь посвятили тому, чтобы помочь и обогреть детей из неблагонадежных семей. У каждого из нас своя карма, и свой крест.

Александр Подголов – не единственный руководитель и известный человек Якутии, сын которого уличен в наркомании. Тяжелые времена пережил и Иван Данилович ЧЕРОВ, государственный деятель, известный и уважаемый человек, недавно ушедший из жизни. Его сына Николая ЧЕРОВА несколько лет назад обвиняли в незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработке наркотиков.

Что касается Дмитрия Подголова, следим за развитием событий.