АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-45
Туманно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  58.72
 69.50
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
21.12.2017, 11:35
Культура & Образование
Саха театр приглашает провести Новый год в компании веселой семейки
21.12.2017, 11:20
Происшествия
Абыйским матершинникам грозит административка
21.12.2017, 11:10
Общество
Сегодня чукчи встретят Новый год
21.12.2017, 11:00
Культура & Образование
Эксклюзив
В Москве поставят пьесу якутского драматурга
21.12.2017, 10:45
Республика
В Якутии завершилось грандиозное строительство объектов цифрового наземного телерадиовещания
21.12.2017, 10:35
Республика
Госдума РФ приняла постановление о совершенствовании услуг почтовой связи России
21.12.2017, 10:25
Общество
Новый год для героев войны
21.12.2017, 10:15
Культура & Образование
В Якутии создан транспортный профессионально-образовательный кластер
21.12.2017, 9:55
Культура & Образование
Высшая школа музыки приглашает на концерт!
21.12.2017, 9:51
Происшествия
Эксклюзив
Дмитрий Подголов в третий раз попался с наркотиками?
21.12.2017, 9:45
Происшествия
На улице Ярославского сгорел гараж с двумя автомашинами
21.12.2017, 9:20
Культура & Образование
Эксклюзив
Как «Виртуозы Якутии» боролись с мас-рестлерами
21.12.2017, 9:10
Общество
21 декабря отключений в Якутске не будет
21.12.2017, 8:53
Общество
Сегодня — актированный день для 1-5 классов
21.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 21 декабря 2017
21.12.2017, 0:14
Общество
Сегодня день рождения изобретателя, художника и артистки
20.12.2017, 23:09
Республика
Календари от журнала «Байанай» с аудио- и видео!
20.12.2017, 21:52
Происшествия
Видео
Резонанс
МВД Якутии: Пойманы подозреваемые в резонансном поджоге
20.12.2017, 21:05
Республика
С 1 января тарифы на железнодорожные перевозки по Якутии снизятся в среднем на 75%
20.12.2017, 19:19
Политика
Изменен состав некоторых постоянных комитетов Ил Тумэна
20.12.2017, 18:40
Политика
Закон о максимальной цене на выполнение работ по установлению границ участков принят
20.12.2017, 18:30
Столица
В Якутске проходит конкурс на самый сказочный двор
20.12.2017, 18:20
Культура & Образование
В АГИКИ соcтоялась III Республиканская олимпиада по культуре народов Якутии
20.12.2017, 18:10
Культура & Образование
Стартовала международная онлайн – олимпиада
20.12.2017, 18:05
Республика
Эксклюзив
Выручка растет: итоговая пресс-конференция АО «Железные дороги Якутии»
20.12.2017, 18:00
Экономика
Ресторан «Лайнер» приглашает провести новогодний корпоратив
20.12.2017, 17:50
Культура & Образование
Подведены итоги Всероссийского юридического диктанта
20.12.2017, 17:50
Политика
Графа «против всех» вызвала бурные обсуждения в Ил Тумэне
20.12.2017, 17:40
Столица
Айсен Николаев в приемной Дмитрия Медведева не терял времени даром
20.12.2017, 17:39
Экономика
21 декабря предстоят временные ограничения электроснабжения
20.12.2017, 17:37
Желток
Эксклюзив
Новогодние традиции в семье Ил Дархана
20.12.2017, 17:32
Политика
Евгения Михайлова готовит преемника в парламент Якутии
20.12.2017, 17:30
Экономика
Якутия приняла бюджет республики на 2018 год
20.12.2017, 17:20
Красота & Здоровье
Самые вредные блюда на новогоднем столе
20.12.2017, 17:10
Общество
Более 300 школьников приедут на елку главы Якутии на спецавтобусах
20.12.2017, 17:06
Экономика
«Сахатранснефтегаз» — республиканская компания, снабжающая надежным теплом Якутию
20.12.2017, 17:00
Республика
В Якутии успешно реализуется государственно-частное партнерство
20.12.2017, 16:52
Спорт
Эксклюзив
Егор Борисов ведет переговоры об участии в олимпиаде Сарданы Трофимовой под флагом Монголии
20.12.2017, 16:50
Экология
Вышла в свет новая Красная книги Якутии
20.12.2017, 16:40
Культура & Образование
Проект ассоциированных школ ЮНЕСКО успешно реализуется в республике
20.12.2017, 16:30
Культура & Образование
Видео
Афиша
Саха театр приглашает на шоу «Абытайдаах ыалдьыттар мүччүргэннээх сырыылара»
20.12.2017, 16:28
Культура & Образование
Фотофакт
Эксклюзив
Юный Моцарт из Якутии покорила Москву!
20.12.2017, 16:20
Экономика
Аэропорт «Якутск» подводит итоги Года добра
20.12.2017, 16:18
Происшествия
Ничего святого! В Якутии студент поджог две урасы
20.12.2017, 16:11
Столица
Айсен Николаев и Александр Ким-Кимэн подписали соглашение о сотрудничестве
20.12.2017, 16:10
Республика
Амгинский улус и центр «Сосновый бор» подписали соглашение о сотрудничестве
20.12.2017, 16:09
Политика
Эксклюзив
Борисов на Путина не в обиде
20.12.2017, 16:08
Культура & Образование
Владимир Тихонов: Культурная программа состоялась благодаря поддержке Москвы
20.12.2017, 16:00
Экология
Вечную мерзлоту Якутии будет защищать закон
20.12.2017, 15:50
Республика
В Якутии подвели итоги конкурса «Юный сельский труженик — 2017»
20.12.2017, 15:41
Культура & Образование
В Якутии повысилось качество отдыха и оздоровления детей
20.12.2017, 15:40
Столица
Названы самые злачные места столицы
20.12.2017, 15:30
Финансы
Нужно ли до нового года переводить свои пенсионные накопления? Ответ ПФР – нет!
20.12.2017, 15:20
Финансы
За 11 месяцев РСХБ выдал заемщикам АПК 961 млрд рублей
20.12.2017, 15:10
Общество
Новые методы выявления дискриминации в сфере труда и занятости инвалидов
20.12.2017, 15:00
Экономика
Ярмарка «Рыба Якутии-2017» пройдет в субботу на Комсомольской площади
20.12.2017, 14:50
Культура & Образование
В Москве открылась выставка якутского художника Семена Луканси «SITIM»
20.12.2017, 14:40
Республика
Еще в восьми селах Якутии ввели «сухой закон»
20.12.2017, 14:30
Общество
Сегодня день рождения празднует председатель Общественной палаты РС(Я)
20.12.2017, 14:20
Экономика
Якутская рыба и Кубок мира по мас-рестлингу
20.12.2017, 14:10
Общество
Ил Тумэн избрал мирового судью Олекминского района
20.12.2017, 14:00
Красота & Здоровье
Чем опасны зимние поездки в жаркие страны
20.12.2017, 13:30
Финансы
С заботой о будущем: Инвестором строительства детских садов в Усть-Алданском районе выступил «Алмазэргиэнбанк»
20.12.2017, 13:10
Столица
В Губинском округе прошел Форум трудовой молодежи
20.12.2017, 12:55
Общество
В Алдане состоялся круглый стол на тему «Доверие – доход мошенников»
20.12.2017, 12:45
Происшествия
Пьянчужка украл в Доме торговли кошелек с деньгами
20.12.2017, 12:35
Спорт
В Автодорожном округе завершилась спартакиада среди трудовых коллективов
20.12.2017, 12:25
Политика
Депутаты Ил Тумэна в Совете Федерации
20.12.2017, 12:15
Происшествия
Случайный знакомый оказался лудоманом
20.12.2017, 12:05
Общество
Экстренные службы Якутии усилят работу в новогодние праздники
20.12.2017, 11:55
Общество
 Спасатели рассказали первоклашкам, как вести себя на льду
20.12.2017, 11:45
Происшествия
Мужчину, ограбившего беспомощного пенсионера, приговорили к 4 годам строгого режима
Архив новостей
Происшествия
21 декабря 2017, 9:51
1010

Дмитрий Подголов в третий раз попался с наркотиками?

Много хлопот доставляет своим родителям, распиарившим фамилию, Дмитрий ПОДГОЛОВ. СМИ редко сообщают подробности по делам, связанным с наркотиками. Это не так эффектно, как другие виды преступлений. Другое дело – если громкая фамилия. Вот как в случае с Дмитрием Александровичем, младшим сыном главного «Подростка» Якутии Александра ПОДГОЛОВА.

Впервые скандал разразился в 2013 году, когда Дмитрий Подголов был задержан за приобретение наркотиков. Александр Подголов в то время работал министром по делам молодежи республики, и скандал с сыном ощутимо ударил по его служебному реноме.

15 января 2013 года правоохранители задержали Дмитрия с пакетом «Спайса». Во время судебного разбирательства мужчина заявил, что был вынужден прибегнуть к «помощи» наркотиков, так как накануне они с супругой потеряли ребенка и испытывали по этому поводу сильный стресс. Суд учел все обстоятельства совершенного преступления и назначил Дмитрию Подголову условное наказание в виде 3 лет лишения свободы и штрафа в 10 тыс. рублей.

Весной 2017 года вновь прошли сообщения, что в отношении 30-летнего Дмитрия Подголова возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Суд вынес штраф в 20 тыс. рублей.

20 декабря SakhaLife узнал по своим каналам, что Дмитрий Подголов вновь задержан по той же теме. И за последние три дня в республике задержано достаточно много людей по наркотикам.

Самое сложное психологически в такой ситуации – звонить родным, чтоб взять комментарий. В принципе, он не обязателен. Но если быть честным, СМИ не пишут обо всех наркоманах каждый раз, как их задерживают. Однако если замешана громкая фамилия – то да. В общем, SakhaLifeсвязался с Александром ПОДГОЛОВЫМ, общественным деятелем, создателем Ассоциации социальной помощи «Подросток», председателем Русской общины Республики Саха (Якутия).

Накануне он находился в прекрасном расположении духа. К слову сказать, вместе с главным редактором журнала «Журфикс» Яной УГАРОВОЙ они организовали очередной «Спасательный круг» в помощь Татьяне БАТЮШКИНОЙ в пабе «Дикая утка». А сейчас по голосу собеседника чувствуется, что он очень подавлен и сильно переживает.

— Вообще-то, я сам толком не знаю, что именно произошло. Мне просто передали слова Дмитрия, что он «не при делах». Думаю, следствие во всем разберется. Вы и сами знаете, что младший сын – наша боль. Ему уже 30 лет. Мы с ним уже обо всем говорили-переговорили, неоднократно. Были длительные периоды, когда он не употреблял, ходил чистый. Мы думали: «Слава богу!» И вот опять… Наверно, я как отец виноват в том, что, много занимаясь чужими детьми, где-то что-то упустил в своем сыне. Что-то я ему недоговорил, куда-то мы с ним недосходили, что-то с ним недоделали.
Но у нас в стране борются не с пьянством, с пьяницами, не с курением, а с курильщиками, не с наркоманией, а с наркоманами. То есть, не с явлением, а с людьми.
Поймите, что не владея всей информацией, трудно комментировать… Тем не менее, я как отец признаю свою вину, свои упущения в воспитании младшего сына…

На каждый жизненный случай можно подобрать свою пословицу. В семье не без урода. Сапожник без сапог.

Александр Подголов широко известен как человек, который сделал себя сам, с присущими ему достоинствами и недостатками. Жизнь его полна взлетов и падений. Он знает, что такое быть покрытым позором. В том числе, и «благодаря» младшему сыну.

Что тут можно посоветовать родителям Дмитрия? Видимо, оказать медицинскую помощь, серьезно лечить, если наркомания поддается лечению. Ну, и обрубить пуповину, потому что в 30 лет человек сам несет ответственность за свою жизнь. В конце концов, Дмитрий женат, он сам является главой семьи, и у него есть собственный выбор, как прожить свою жизнь. Ну, и не посыпать голову пеплом. Потому что, пагубная наклонность сына не перечеркивает добрые дела родителей, которые всю свою жизнь посвятили тому, чтобы помочь и обогреть детей из неблагонадежных семей. У каждого из нас своя карма, и свой крест.

Александр Подголов – не единственный руководитель и известный человек Якутии, сын которого уличен в наркомании. Тяжелые времена пережил и Иван Данилович ЧЕРОВ, государственный деятель, известный и уважаемый человек, недавно ушедший из жизни. Его сына Николая ЧЕРОВА несколько лет назад обвиняли в незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработке наркотиков.

Что касается Дмитрия Подголова, следим за развитием событий.

comments powered by HyperComments
Источник: София БУЛЧУКЕЙ, Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
17.12.2017, 17:05
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE — кто самый авторитетный министр правительства Якутии?
17.12.2017, 17:00
Опрос
Эксклюзив
Опрос — какая участница «Мисс РС(Я) 2018» самая лучшая?
16.12.2017, 14:41
Политика
Резонанс
В правительстве отреагировали на скандальный видеоролик с запуска ДВ-поезда
17.12.2017, 11:30
Желток
Фотофакт
Креативные украшения первой леди на Днях Якутии в Москве
17.12.2017, 17:13
Желток
Фотофакт
Эксклюзив
ТОП-5 самых непопулярных министров Якутии (по мнению читателей)
16.12.2017, 22:58
Экономика
Фотофакт
На площади Ленина в Якутске продают чир-подледку
20.12.2017, 8:37
Политика
Эксклюзив
Кто-то должен быть императрицей: Измельчали ли кандидаты на пост ректора СВФУ?
20.12.2017, 16:09
Политика
Эксклюзив
Борисов на Путина не в обиде
19.12.2017, 17:10
Культура & Образование
В Москве утвердили возможного преемника на пост ректора СВФУ
18.12.2017, 19:29
Экономика
Эксклюзив
Оригинальные подарки на Новый год!
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Культура & Образование
21.12.2017

Саха театр приглашает провести Новый год в компании веселой семейки

Эксклюзив
Культура & Образование
21.12.2017

Как «Виртуозы Якутии» боролись с мас-рестлерами

Республика
20.12.2017

Календари от журнала «Байанай» с аудио- и видео!

Экономика
20.12.2017

Ресторан «Лайнер» приглашает провести новогодний корпоратив

Политика
20.12.2017

Графа «против всех» вызвала бурные обсуждения в Ил Тумэне

Эксклюзив
Желток
20.12.2017

Новогодние традиции в семье Ил Дархана

Политика
20.12.2017

Евгения Михайлова готовит преемника в парламент Якутии

Экономика
20.12.2017

«Сахатранснефтегаз» — республиканская компания, снабжающая надежным теплом Якутию