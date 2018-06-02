Дмитрий Песков: Айсен Николаев – это лучший выбор для республики из всех возможных

«Мне кажется, это лучший выбор для республики из всех возможных, поздравляю всех жителей с обретением такого руководителя», – сказал глава направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков, комментируя решение Президента России Владимира Путина о назначении Айсена Николаева временно исполняющим обязанности Главы Якутии.

«Республика Саха (Якутия) – это целая страна с историческими традициями, но при этом устремлённая в будущее. Айсен Сергеевич, с одной стороны, глубоко чтит традиции своего народа, я очень мало встречал людей, которые настолько проникнуты национальной культурой. С другой стороны, это очень продвинутый руководитель, который знает, как использовать современные технологии для повышения качества жизни людей», – пояснил слова Песков.

Он выразил надежду, что Айсен Сергеевич использует все лучшие наработки предыдущего руководителя, в том числе в части стратегического развития региона, и привнесёт столь нужную всем инновационность и креативность. «И мы как Агентство стратегических инициатив будем оказывать максимальную поддержку во всех его устремлениях», – заверил Дмитрий Песков.