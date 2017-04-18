Дмитрий Патрушев встретился с Юрием Коковым

Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев совершил рабочую поездку в Кабардино-Балкарскую Республику, в рамках которой состоялась встреча с главой региона Юрием Коковым.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов на территории Республики, поддержки Банком приоритетных отраслей экономики региона, в том числе агропромышленного комплекса, а также кредитования малого и среднего предпринимательства.

Особое внимание было уделено подготовке сельхозпроизводителей Кабардино-Балкарии к проведению сезонных работ, обеспечению аграриев финансовыми ресурсами, в том числе в рамках нового механизма льготного кредитования. В настоящее время филиал Банка в регионе предоставляет основную часть заемных средств по ставке не выше 5% годовых. Продолжается формирование реестров потенциальных заемщиков для последующего их рассмотрения в Минсельхозе России.

За время своей деятельности в Кабардино-Балкарской Республике филиал Россельхозбанка направил в экономику региона более 50 млрд рублей. Сельхозпроизводители региона получили 33,5 млрд рублей заемных средств, из них свыше 11 млрд рублей было выдано на проведение сезонных работ.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100% акций банка.