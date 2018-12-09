Дмитрий Медведев снизил количество иностранных рабочих

В 2019 году число иностранцев, которых можно будет принять на работу в России, снизится почти на 20% по сравнению с предыдущем годом. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на «Коммерсантъ».

Всего в 2019 году на работу можно будет принять 144,58 тыс. человек. Наиболее приоритетными сферами для приема иностранных граждан правительство считает горно-капитальные, строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы. В этих сферах разрешено взять на работу более 52 тыс. иностранцев. Более 20 тыс. человек можно будет принять в качестве рабочих на крупных и мелких промышленных предприятиях, еще более 16 тыс. человек — как работников металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова говорила, что фактическая потребность в иностранной рабочей силе в следующем году составит чуть более 111 тыс. человек. Правительство предложило создать 30-процентный резерв «на случай непредвиденного изменения ситуации».

Телеканал «Якутия 24» сообщал, что каждый год поток трудовых мигрантов, приезжающих в Якутию, уменьшается на примерно пять тысяч человек.

Фото: Якутия 24