Дмитрий Медведев поздравил Айсена Николаева с уверенной победой

Партия «Единая Россия» по предварительным итогам Единого дня голосования достигла исторического максимума, набрав около 56% голосов при явке более 50% избирателей.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ председателю Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрию МЕДВЕДЕВУ в рамках селекторного совещания в режиме видеоконференции.

— Я получил хорошие и приятные новости. В вашем регионе по предварительным данным определяется абсолютное большинство в законодательном органе, что по само по себе очень дорого стоит. И мы также сердечно поздравляем с очень хорошим результатом, который позволяет рассчитывать на уверенную победу,- отметил Дмитрий Медведев.