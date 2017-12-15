Дмитрий Медведев дал старт строительству нового объекта в Якутии

Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ в режиме видеоконференции дал старт строительству нового объекта в Якутии – обогатительной фабрики «Инаглинская-2» компании “Колмар”.

“Мы очень заинтересованы в развитии различных производств на Дальнем Востоке”, – сказал Медведев.

Проект «Инаглинский» является приоритетным проектом развития Дальнего Востока России. В состав ГОК «Инаглинский» входят шахта «Инаглинская-1», которая строится, объемом 71,3 млн тонн запасов угля для подземных горных работ. Проектируется шахта “Инаглинская – 2”, объемы которого составляют 648,3 млн тонн запасов угля для подземных и открытых горных работ и действующий разрез «Инаглинский».

АО «Горно -обогатительный комплекс «Инаглинский» отрабатывает запасы Чульмаканского каменноугольного месторождения (участки Центральный, Восточный, Северный и Западный) в границах отведенных лицензионных участков. Строительство разреза в северной части участка «Западный» началось в 3- м квартале 2014 года. В настоящее время разрез добывает 2 млн тонн в год. Разрез «Инаглинский» является первым объектом ГОК «Инаглинский» и снабжает сырьем обогатительную фабрику «Инаглинская-1».