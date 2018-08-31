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Экономика
31 августа 2018, 14:26
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Дмитрий Лопатырев — продолжатель дела отца

Наличие трудовых династий на предприятии – это показатель стабильности. Сила коллектива проявляется именно в мощи трудовых династий. Ярким примером стабильности, сильного корпоративного духа и высокой социальной ответственности компании является возникновение и продолжение рабочих династий. Крепкий трудовой коллектив акционерного общества «Сахатранснефтегаз» гордится своими династиями. Кроме признанных, известных династий, таких как Оглы, Лаврентьевы, Рожины, Вишняковы и др. начинают трудовой стаж и новые фамилии. У нас много семей, когда сыновья продолжают дело своих отцов.

Дмитрий Лопатырев пришел в профессию вслед за отцом. Он о другой работе и не думал, до такой степени свыкся и привык к условиям труда отца. «Нас в семье семеро детей, я пятый ребенок. Как себя помню, постоянно ездил с отцом на его работу. Он с 80-х годов работал техником, затем оператором в газораспределительных станциях. Постоянно ездил по всей республике. Ведь он запускал новые ГРС. Все каникулы я проводил с отцом. Мне очень нравилось с ним ездить в разные места, районы. Я не просто ездил, а рано начал помогать. С детства любил смотреть, как отец работал со сложной техникой, когда надо ремонтировал. Многим рабочим помогал советом. Конечно, гордился отцом и всегда хотел походить на него. Поэтому даже не думал, кем быть. После 9 класса поступил в профессиональный лицей №7, получил профессию слесаря по ремонту технологических установок и с 17 лет начал работу вначале учеником, а с 18 лет слесарем-ремонтником.

Меня заметил начальник службы ГРС Олег Рахимов и позвал в свою службу. Начал работу слесарем 3 разряда, впоследствии получил самый высокий — 6 разряд», — рассказал Дмитрий Лопатырев. Сегодня он мастер ГРС 10 разряда, в настоящее время исполняет обязанности начальника службы ГРС. Он без отрыва от производства получил высшее техническое образование. Молодой специалист любит свою работу. «Я на своем месте», — уверен он. Его отличительная черта то, что он не останавливается на достигнутом, постоянно работает над собой. Нынче поступил в СВФУ для дальнейшего повышения своей квалификации.

Сегодня его отец Александр Васильевич Лопатырев гордился бы своим сыном. Примечательно, что до сих пор работники обращаются к нему «Саша Лопатырев». Отца его коллектив сильно уважает за его высокий профессионализм, коллективизм и постоянную поддержку молодых работников. Сегодняшние ведущие инженеры Линейно-производственного управления магистральных газопроводов все прошли через его школу. Он был поистине талантливым наставником. Он всегда с радостью делился своими знаниями и навыками. Отрадно, что имя отца с честью носит Дмитрий Александрович Лопатырев. Он также, как отец лидер по духу. Не зря его молодые специалисты выбрали председателем своего Совета. Вот уже третий год Дмитрий возглавляет Совет молодых специалистов, где они заняты общественно полезным трудом, и ни одно значимое мероприятие республики не проходит без поддержки СМС.

Мама Лопатыревых Мария Степановна достойно вырастила семерых детей, сегодня занята воспитанием внуков.

Дмитрий Лопатырев вместе со своими коллегами отмечает свой профессиональный праздник — День газовиков, как мы привыкли называть. Отметим, стратегически важный ответственный процесс производства крупного газового хозяйства обеспечивают такие профессионалы, как Дмитрий Лопатырев. Каждый на своей вахте отвечает за главную миссию — обеспечение надежным и бесперебойным теплом и светом. С ними нам всем теплее!

Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз», www.aostng.ru
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