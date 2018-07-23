Дмитрий Горохов: ЯРО ВСМС по праву считается одним из старейших и активных в стране

Дмитрий Горохов, заместитель Председателя Регионального Совета Якутского РО ВСМС, исполнительный директор Совета муниципальных образований РС(Я) — ассоциации межмуниципального сотрудничества

— Якутское региональное отделение Всероссийского Совета местного самоуправления (ВСМС) по праву считается одним из старейших и активных в стране. В рамках работы ВСМС проводятся выездные семинары для районных депутатов, которые направлены на повышение их квалификации, ознакомление с нововведениями в законодательстве. Проводится спартакиада депутатов всех уровней, которая с каждым годом набирает популярность, это способствует сплочению всего депутатского корпуса республики.

Вопросы, которыми мы занимаемся в рамках работы Всероссийского Совета по местному самоуправлению, казалось бы, простые и текущие. Но на самом деле от качества решения этих вопросов в значительной степени зависит главное – уровень жизни граждан России. А, собственно говоря, в этом и есть основная цель работы любого уровня власти. Направления деятельности ВСМС и Якутской городской Думы в этом вопросе максимально совпадают и направлены на создание условий, при которых каждый человек будет иметь реальную возможность влиять на процесс выработки и реализации решений на местном уровне, каждый гражданин сможет участвовать в создании высокого качества жизни в своем городе. Тем самым каждый сможет сам внести вклад в свое будущее и будущее своих детей.