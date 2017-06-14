Дмитрий Аксенов завоевал в Назрани бронзу

Чемпион Дальнего Востока-2017 якутянин Дмитрий Аксенов завоевал бронзу на чемпионате России в Назрани, одолев в поединке Рамазана Ферзалиева из Дагестана. Третье место он разделил с тувинцем Омак Сюрюном, победившим в схватке за третье место Гасангусейна Батрутдинова по последнему движению (2:2). Борец Завур Угуев из Дагестана завоевал золотую медаль чемпионата России по вольной борьбе, который проходит в Назрани в весовой категории до 57 кг. В финальной схватке Угуев поборол ещё одного представителя Дагестана Артёма Гебекова со счётом 3:1. До 57 кг Заур Угуев (Дагестан).

Артём Гебеков (Дагестан).

Омак Сюрюн (Тыва – Новосибирск) и Дмитрий Аксёнов (Саха-Якутия). comments powered by HyperComments Источник: http://sakhaday.ru/news/dmitrij-aksenov-zavoeval-v-nazrani-bronzu-video/

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