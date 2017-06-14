Дмитрий Аксенов завоевал в Назрани бронзу

Чемпион Дальнего Востока-2017 якутянин Дмитрий Аксенов завоевал бронзу на чемпионате России в Назрани, одолев в поединке Рамазана Ферзалиева из Дагестана.
Третье место он разделил с тувинцем Омак Сюрюном, победившим в схватке за третье место Гасангусейна Батрутдинова по последнему движению (2:2).
Борец Завур Угуев из Дагестана завоевал золотую медаль чемпионата России по вольной борьбе, который проходит в Назрани в весовой категории до 57 кг. В финальной схватке Угуев поборол ещё одного представителя Дагестана Артёма Гебекова со счётом 3:1.
До 57 кг
Заур Угуев (Дагестан).
Артём Гебеков (Дагестан).
Омак Сюрюн (Тыва – Новосибирск) и Дмитрий Аксёнов (Саха-Якутия).