Для жителей «Северного» состоялось празднование Ысыаха

11 июня 2017г. для собственников квартала «СЕВЕРНЫЙ» состоялось празднование Ысыах.

В празднике приняли участие многодетные семьи города Якутска. На праздник в списке гостей были приглашены представители Центра защиты прав граждан СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Представитель поздравил всех присутствующих с праздником, а также вкратце рассказал о том в чем может быть полезен центр. Это не только помощь в создании советов многоквартирных домов для контроля управляющих компаний и как собственникам заработать на многоквартирном доме, но и как получить субсидии, что делать если коммунальные услуги оказывают некачественно, как получить перерасчет за отопление, что делать если вас затопили и многое другое.

Праздник проходил в районе местности Усть-Хатын. На праздновании были проведены много разных конкурсов: «Создай Арт-Ысыах», «Конкурс национальных блюд», «Выставка «Семейное хобби»», «Семейный парад в якутских национальных костюмах», также были организованы игры для детей. По результат всех конкурсов были вручены призы. Праздник прошел в веселой беззаботной обстановке.

Многодетные семьи и председатель квартала «Северный» Холодина Н.Н. выражают огромную благодарность за оказанную помощь в организации праздника Ысыах.