Для выпускников коррекционной школы прозвенел последний звонок

25 мая для выпускников Специальной (коррекционной) школы №22 прозвенел последний звонок. На торжественную линейку, собрались выпускники, учителя, родители и учащиеся школы.

Последний звонок начался с приветственного слова директора школы Елены Захаровой, она выразила напутственные слова в адрес выпускников, пожелав успешной сдачи экзаменов.

С напутственными словами также выступила заместитель председателя Совета по социальной поддержке населения Строительного округа города Якутска Ирина Дедюхина. По сложившейся традиции, общественная организация вручила именные стипендии и денежную премию лучшим выпускникам школы Вите Дедюкину и Илье Евсееву.

Официальная часть последнего звонка закончилось выступлением самих выпускников, в которых звучали искренние слова благодарности учителям и родителям.