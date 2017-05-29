Для ветеранов Якутска проведен «Теплый май»  

В рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, реализации плана мероприятий Года добра на территории городского округа «город Якутск» в 2017 году по направлению «Якутск – город возможностей» усилиями предпринимателей города Якутска, состоящих в Союзе товаропроизводителей, предпринимателей торговли и потребительского рынка Республики Саха (Якутия) и НП «Союз малого бизнеса» 25 мая проведено ежегодное мероприятие «Теплый май» для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла в кафе «Графский берег».

В этом году торжественное мероприятие проведено в третий раз и было посвящено песням военных лет, специально для этого вечера был приглашен баянист.

Также в этот день в дань памяти павших воинов, ветераны возложили цветы к монументу «Воинам-победителям» на площади Победы.

Союз товаропроизводителей, предпринимателей торговли и потребительского рынка Республики Саха (Якутия) и НП «Союз малого бизнеса» ведут тесную работу с Якутским городским советом ветеранов войны, тыла и постоянно оказывают внимание, заботу и социальную помощь ветеранам.

От имени Якутского городского совета ветеранов войны, тыла Михаил Попов поблагодарил Ирину Котенко и Лену Данилову за этот теплый майский вечер, в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, за их постоянную поддержку и вручил благодарственные письма.

В конце мероприятия всем ветеранам были вручены подарки, в виде теплого пледа.