Для удобства клиентов касса по оплате взносов на капремонт работает без обеда

Внесены изменения в режим работы пункта приема взносов на капитальный ремонт, расположенного по адресу: г.Якутск, ул. Октябрьская 20/1а.

С начала апреля касса работает пять дней в неделю: с понедельника по пятницу, также для удобства клиентов касса работает без перерыва на обед. В настоящее время касса работает по следующему режиму: с понедельника по пятницу – с 9.00 до 18.00 ч. без перерыва на обед, суббота, воскресенье – выходной.

Напоминаем собственникам о последствиях несвоевременной оплаты взносов на капитальный ремонт:

Собственники помещений, имеющие задолженность по взносам на капитальный ремонт, не смогут получать субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В соответствии с п.14.1 ст. 155 ЖК РФ собственники помещений, имеющие задолженность по взносам, обязаны уплатить пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки начиная с 31-го дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты. Должнику будет сложно продать свою недвижимость. Наличие задолженности по взносам свыше 4000 рублей влечет за собой начало ведения претензионно-исковой работы.

В настоящий момент собственникам помещений многоквартирных домов (физическим и юридическим лицам), имеющим задолженность по оплате взносов на капитальный ремонт, Фондом направляются досудебные уведомления с предложением в добровольном порядке оплатить образовавшуюся задолженность.

При отсутствии оплаты в рамках проведения претензионной работы, начинается работа по взысканию долгов в судебном порядке. При этом, при обращении в суд с неплательщика взыскивается образовавшаяся сумма задолженности по взносам, начисленные пени за несвоевременную оплату, а также понесенные региональным оператором судебные расходы.

Так, к примеру, собственник квартиры общей площадью 50 м2 при размере взноса 6,00 руб./м2 обязан ежемесячно оплачивать 300 рублей, в год обязательство по взносам составит 3 600 руб.

Если собственник проигнорировал свою обязанность по оплате взносов, то сумма долга увеличится на сумму:

— пени – в данном случае 396 рублей (1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ)

— государственной пошлины – 400 рублей

— исполнительского сбора – 252 рубля (7% от суммы)

— расходы на ведение претензионно-исковой работы – от 500 до 7 000 рублей.

В итоге, общая сумма переплаты после судебного разбирательства составит от 1 548 до 8 048 рублей. Этой суммы хватило бы на оплату взносов на капитальный ремонт минимум на 5 месяцев.

Уважаемые собственники многоквартирных домов, Фонд обращается с призывом быть благоразумными, не увеличивать свои расходы. Для этого необходимо ежемесячно и своевременно производить оплату взносов — то есть до 10-го числа месяца, следующего за истекшим.