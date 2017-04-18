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18 апреля 2017, 11:26
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Для удобства клиентов касса по оплате взносов на капремонт работает без обеда

Внесены изменения в режим работы пункта приема взносов на капитальный ремонт, расположенного по адресу: г.Якутск, ул. Октябрьская 20/1а.

С начала апреля касса работает пять дней в неделю: с понедельника по пятницу, также для удобства клиентов касса работает без перерыва на обед. В настоящее время касса работает по следующему режиму: с понедельника по пятницу – с 9.00 до 18.00 ч. без перерыва на обед, суббота, воскресенье – выходной.

Напоминаем собственникам о последствиях несвоевременной оплаты взносов на капитальный ремонт:

  1. Собственники помещений, имеющие задолженность по взносам на капитальный ремонт, не смогут получать субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
  2. В соответствии с п.14.1 ст. 155 ЖК РФ собственники помещений, имеющие задолженность по взносам, обязаны уплатить пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки начиная с 31-го дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты.
  3. Должнику будет сложно продать свою недвижимость.
  4. Наличие задолженности по взносам свыше 4000 рублей влечет за собой начало ведения претензионно-исковой работы.

В настоящий момент собственникам помещений многоквартирных домов (физическим и юридическим лицам), имеющим задолженность по оплате взносов на капитальный ремонт, Фондом направляются досудебные уведомления с предложением в добровольном порядке оплатить образовавшуюся задолженность.

При отсутствии оплаты в рамках проведения претензионной работы, начинается работа по взысканию долгов в судебном порядке. При этом, при обращении в суд с неплательщика взыскивается образовавшаяся сумма задолженности по взносам, начисленные пени за несвоевременную оплату, а также понесенные региональным оператором судебные расходы.

Так, к примеру, собственник квартиры общей площадью 50 м2 при размере взноса 6,00 руб./м2 обязан ежемесячно оплачивать 300 рублей, в год обязательство по взносам составит 3 600 руб.

Если собственник проигнорировал свою обязанность по оплате взносов, то сумма долга увеличится на сумму:

— пени – в данном случае 396 рублей (1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ)

— государственной пошлины – 400 рублей

— исполнительского сбора – 252 рубля (7% от суммы)

— расходы на ведение претензионно-исковой работы – от 500 до 7 000 рублей.

В итоге, общая сумма переплаты после судебного разбирательства составит от 1 548 до 8 048 рублей. Этой суммы хватило бы на оплату взносов на капитальный ремонт минимум на 5 месяцев.

Уважаемые собственники многоквартирных домов, Фонд обращается с призывом быть благоразумными, не увеличивать свои расходы. Для этого необходимо ежемесячно и своевременно производить оплату взносов — то есть до 10-го числа месяца, следующего за истекшим.

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Источник: Пресс-служба Фонда капитального ьремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия).
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