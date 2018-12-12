Для школьников Якутска провели экскурсию на объекты ЖКХ

В одном из крупных производственных участков ГУП «ЖКХ РС (Я)» в Якутске 11 декабря провели экскурсию для школьников. Ученики старших классов школы №13 в рамках профориентационной работы побывали в котельной «Аэропорт» филиала «Коммункомплектация».

Специалисты филиала и отдела эксплуатации теплового и газового хозяйства рассказали школьникам об основных направлениях деятельности жилищно-коммунального предприятия, об особенностях технологического процесса и о специальностях в отрасли ЖКХ.

Заместитель директора по производству «Коммункомплектации» Евгений Маслов рассказал молодым участникам встречи о своей работе, о деятельности филиала и специфике работы на опасном производственном объекте, которым является газовая котельная.

Начальник отдела эксплуатации теплового и газового хозяйства ГУП «ЖКХ РС (Я)» Любовь Суханова объяснила старшеклассникам о том, как образуется тепловая энергия и каким образом она поступает в квартиры якутян. Также они узнали, где в Якутске можно получить профильное образование для жилищно-коммунальной сферы.

О своей профессии с демонстрацией рабочего места школьникам поведали электрогазосварщик Иван Шапошник, слесарь-ремонтник Павел Филиппов, водитель спецтехники Валерий Филимонов и диспетчер АДС Ольга Борш.

После прохождения инструктажа по технике безопасности, юные гости посетили котельную. Здесь они с большим интересом слушали информацию о работе котлов на газе и наблюдали за показаниями приборов, задавали разумные вопросы о процессе создания тепла мастеру котельной Владимиру Протопопову и дежурному газооператору Светлане Смильской.

«Со школьниками у нас состоялся продуктивный диалог. Надеюсь, экскурсия помогла ребятам получить дополнительные знания и понять основы функционирования жилищно-коммунальной сферы, которые в будущем помогут им сделать выбор в пользу технических специальностей»,- отметил Евгений Маслов.

Сопровождающий группу школьников учитель физики Анастасия Шараборина выразила благодарность работникам ЖКХ за организацию экскурсии, при помощи которой старшеклассники приобрели новые знания и получили положительные эмоции.

«Подобные выездные мероприятия по профориентации позволяют будущим выпускникам более осознанно определиться с выбором будущей профессии и заблаговременно начать подготовку к поступлению в профильные учебные заведения. Уже по окончании встречи один из десятиклассников высказал свой интерес к профессии слесаря», — сказала она.