Для съемок в «Тыгын Дархане» требуется массовка

14 июня с 09:00 часов съемочная группа фильма «Тыгын Дархан» приглашает всех желающих на съемку одной из самых масштабных сцен «Ысыах» на территории СОНТ «Сатал» г. Якутска, с участием 3000 человек.

Всем желающим принять участие будут предоставлены специальные костюмы.

Кинокартина рассказывает о непростом периоде в судьбе легендарного родоначальника Хангаласского рода Тыгына Дархана, который на стыке эпох перед приходом русских казаков вел непростую борьбу по консолидации племен и кланов, живших на территории нынешней Республики Саха, в единый родоплеменной союз – прообраз современной государственности.

Над киноэпопеей уже третий год работает съемочная группа под началом режиссера-постановщика Никиты Аржакова. В картине заняты все лучшие профессиональные деятели якутской киноиндустрии, видные артисты кино и театра, а также самодеятельные актеры. Съемки, как и было задумано, ведутся в разных уголках огромной территории Республики Саха (Якутия). В массовых праздничных и боевых сценах участвуют тысячи людей. Полнометражная историческая драма, следуя рекомендациям историков, этнографов и археологов, восстановит образ жизни, обычаи, быт и военное дело тех времен.

Фильм снимается на якутском языке, будет продублирован на русский язык и получит титры на английском и китайском языках. Планируется, что «Тыгын Дархан» увидит свет в 2019 году.

Обсудить вопросы сотрудничества можно по телефонам:

8-984-102-23-26, Вера Михайловна

8-914-230-49-46, Марина Гаврильевна

8-964-415-40-04, Прокопий Анатольевич,

8-964-418-56-27, Сардана Климентьевна.