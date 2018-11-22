Для реконструкции моста на трассе «Лена» понадобилось изменить категорию земель

Для реконструкции моста на ФАД «Лена» Дмитрий Медведев поменял категорию земель.

Продолжается плановая работа по реализации договорённостей, достигнутых главой Якутии Айсеном Николаевым на федеральном уровне.

Напомним, в ходе встреч с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым, министром транспорта России Евгением Дитрихом и руководителем Росавтодора Андреем Костюком Айсен Николаев поднимал широкий спектр вопросов по строительству и реконструкции сети дорог Якутии, в том числе федеральных дорог «Лена», «Вилюй» и «Колыма».

Согласно достигнутым ранее договорённостям, 15 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение Правительства РФ № 2495-р, которым перевёл земли лесного фонда площадью 1,19 гектара в Нерюнгринском районе в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения для размещения моста.

Категория земель изменена в связи с реконструкцией моста через ручей Аччыгый Горбыллаах на федеральной автомобильной дороге «Лена», расположенной на территории Нерюнгринского района в 20 км. от города Нерюнгри.

«Завершение реконструкции и строительства федеральной автомобильной дороги «Лена» имеет стратегическое значение для развития инфраструктуры республики», — подчеркнул Айсен Николаев. Реконструкция моста через ручей Аччыгый Горбыллаах будет способствовать сокращению времени доставки грузов в северные районы республики и удовлетворению потребностей жителей города Нерюнгри.

Мероприятия по реконструкции автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска, включая мостовой переход через ручей Аччыгый Горбыллаах, проводятся по федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». Реализация данной программы обеспечивает развитие опорной сети дорог Российской Федерации, способствует снижению транспортных издержек и увеличению мобильности населения.