Для правильных охотников наступает сезон удачи!

Телепроект «Охота и рыбалка в Якутии» подвел итоги X Республиканского конкурса фотографий «Сезон удачи».
Для жителей республики охота и рыбалка — это не просто развлечение, а традиционный промысел и неотъемлемый элемент культуры. Именно поэтому подведение итогов юбилейного Десятого республиканского конкурса фотографий «Сезон удачи-2018» и награждение участников проводился 2 декабря на туристической выставке «SakhaTrevel» в Торговых рядах «Кружало» г.Якутска.
Лучшие работы участников конкурса были выставлены в ЦСП «Триумф», в рамках фестиваля «Зима начинается в Якутии».
Основным организатором конкурса является редакция телепрограммы «Охота и рыбалка в Якутии» ГУП ТЦТР РС(Я). Главной целью конкурса является популяризация этического и эстетического отношения к рыбалке и охоте, а также бережного отношения к природе.
«Охота и рыбалка – это бренд Якутии. Каждый третий мужчина здесь не может жить без выездов на природу. Но очень важно делать это правильно, – отмечают организаторы. Качество работ улучшается с каждым годом, мы гордимся нашими участниками, благодаря современной технике они могут запечатлеть свои небывалые впечатления, передать эмоции. Но самое главное, что они видят тонкую красоту природы. В работах видна любовь к родному краю».
В этом году, на конкурс поступило около 70 заявок и свыше 200 фотографий. Работы участников конкурса «Сезон удачи» охватывают разнообразные темы – природа, животный мир, активный отдых, захватывающие моменты охоты и рыбалки. В этом году работы оценивались по следующим номинациям: «Животный мир Якутии», «Отдыхаем в Якутии» и новая номинация «Природа глазами детей». Одними из главных критериев оценки фотографии были ее художественная ценность и уникальность кадра.
Перед членами жюри во главе автора и ведущего телепроекта «Охота и рыбалка в Якутии» Александра Борисова, стояла трудная задача, было очень много замечательных работ.
«По работам участников видно богатство и разнообразие нашего края, в любое время года, — говорят члены жюри. – С радостью мы отмечаем участие детей и молодежи в традиционных занятиях северного народа. В тоже время, благодаря развитию техники, значительно повысилось качество материалов, больше репортажных работ, сделанных «в нужный момент».
Конкурс ежегодно поддерживают государственные и коммерческие предприятия республики: министерство предпринимательства, торговли и туризма РС(Я), магазин «Охотник», магазин «Мир охоты и рыбалки», поэт Сергей Прачев, туристическая компания «Норд Стрим», компания «КопирТехСервис» и другие. Организаторы благодарят своих постоянных партнеров и спонсоров своих проектов.
Вот они победители юбилейного 10-го республиканского конкурса фотографий «Сезон удачи-2018»:
|Место
|Автор
|Название фото
|Номинация
|1
|Александр Велигура (Булунский улус)
|Встреча
|Животный мир Якутии
|2
|Евгения Левина (г. Нерюнгри)
|За ягодой
|Животный мир Якутии
|3
|Александр Дерсу (г. Якутск)
|Черный дятел с птенцами
|Животный мир Якутии
|Приз зрительских симпатий
|Клавдия Аянитова (Таттинский улус)
|Дух огня благословляет
(692 голосов)
|Животный мир Якутии
|1
|Радислав Борисов (Вилюйский улус)
|В ожидании северного сияния
|Отдыхаем в Якутии
|2
|Максим Лучко (Новосибирская область)
|Маленькие люди больших гор
|Отдыхаем в Якутии
|3
|Александр Адашинский (г.Томмот)
|На туристическом маршруте
|Отдыхаем в Якутии
|Приз зрительских симпатий
|Борис Щедриков
(г.Ленск)
|После паводка
(653 голосов)
|Отдыхаем в Якутии
|1
|Надежда Громова (Хангаласский улус)
|Вечерняя рыбалка
|Природа глазами детей
|2
|Айыына Пахомова (Мегино-Кангаласский улус)
|Ловлю солнце
|Природа глазами детей
|3
|Александр Смолин (Ленский улус)
|Здравствуйте, помогите встать
|Природа глазами детей
|Приз зрительских симпатий
|Богдан Сивцев (Среднеколымский улус)
|Встреча вживую
(155 голосов)
|Природа глазами детей
Поздравляем всех победителей юбилейного Десятого республиканского конкурса фотографий «Сезон удачи-2018», желаем успехов и благополучия!
С работами участников конкурса можно ознакомиться на сайте: http://www.oohtayakutia.ru/
По итогам конкурса в эфир выйдет телепередача с трансляцией на 4-х телеканалах: ТНТ-Якутск, НВК «Саха», «Мамонт», СМИ «Сулус Медиа» на канале «Звезда» с повторами, а также на нашем канале УоuTube.