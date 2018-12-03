Для правильных охотников наступает сезон удачи!

Телепроект «Охота и рыбалка в Якутии» подвел итоги X Республиканского конкурса фотографий «Сезон удачи».

Для жителей республики охота и рыбалка — это не просто развлечение, а традиционный промысел и неотъемлемый элемент культуры. Именно поэтому подведение итогов юбилейного Десятого республиканского конкурса фотографий «Сезон удачи-2018» и награждение участников проводился 2 декабря на туристической выставке «SakhaTrevel» в Торговых рядах «Кружало» г.Якутска.

Лучшие работы участников конкурса были выставлены в ЦСП «Триумф», в рамках фестиваля «Зима начинается в Якутии».

Основным организатором конкурса является редакция телепрограммы «Охота и рыбалка в Якутии» ГУП ТЦТР РС(Я). Главной целью конкурса является популяризация этического и эстетического отношения к рыбалке и охоте, а также бережного отношения к природе.

«Охота и рыбалка – это бренд Якутии. Каждый третий мужчина здесь не может жить без выездов на природу. Но очень важно делать это правильно, – отмечают организаторы. Качество работ улучшается с каждым годом, мы гордимся нашими участниками, благодаря современной технике они могут запечатлеть свои небывалые впечатления, передать эмоции. Но самое главное, что они видят тонкую красоту природы. В работах видна любовь к родному краю».

В этом году, на конкурс поступило около 70 заявок и свыше 200 фотографий. Работы участников конкурса «Сезон удачи» охватывают разнообразные темы – природа, животный мир, активный отдых, захватывающие моменты охоты и рыбалки. В этом году работы оценивались по следующим номинациям: «Животный мир Якутии», «Отдыхаем в Якутии» и новая номинация «Природа глазами детей». Одними из главных критериев оценки фотографии были ее художественная ценность и уникальность кадра.

Перед членами жюри во главе автора и ведущего телепроекта «Охота и рыбалка в Якутии» Александра Борисова, стояла трудная задача, было очень много замечательных работ.

«По работам участников видно богатство и разнообразие нашего края, в любое время года, — говорят члены жюри. – С радостью мы отмечаем участие детей и молодежи в традиционных занятиях северного народа. В тоже время, благодаря развитию техники, значительно повысилось качество материалов, больше репортажных работ, сделанных «в нужный момент».

Конкурс ежегодно поддерживают государственные и коммерческие предприятия республики: министерство предпринимательства, торговли и туризма РС(Я), магазин «Охотник», магазин «Мир охоты и рыбалки», поэт Сергей Прачев, туристическая компания «Норд Стрим», компания «КопирТехСервис» и другие. Организаторы благодарят своих постоянных партнеров и спонсоров своих проектов.

Вот они победители юбилейного 10-го республиканского конкурса фотографий «Сезон удачи-2018»:

Место Автор Название фото Номинация 1 Александр Велигура (Булунский улус) Встреча Животный мир Якутии 2 Евгения Левина (г. Нерюнгри) За ягодой Животный мир Якутии 3 Александр Дерсу (г. Якутск) Черный дятел с птенцами Животный мир Якутии Приз зрительских симпатий Клавдия Аянитова (Таттинский улус) Дух огня благословляет (692 голосов) Животный мир Якутии 1 Радислав Борисов (Вилюйский улус) В ожидании северного сияния Отдыхаем в Якутии 2 Максим Лучко (Новосибирская область) Маленькие люди больших гор Отдыхаем в Якутии 3 Александр Адашинский (г.Томмот) На туристическом маршруте Отдыхаем в Якутии Приз зрительских симпатий Борис Щедриков (г.Ленск) После паводка (653 голосов) Отдыхаем в Якутии 1 Надежда Громова (Хангаласский улус) Вечерняя рыбалка Природа глазами детей 2 Айыына Пахомова (Мегино-Кангаласский улус) Ловлю солнце Природа глазами детей 3 Александр Смолин (Ленский улус) Здравствуйте, помогите встать Природа глазами детей Приз зрительских симпатий Богдан Сивцев (Среднеколымский улус) Встреча вживую (155 голосов) Природа глазами детей

Поздравляем всех победителей юбилейного Десятого республиканского конкурса фотографий «Сезон удачи-2018», желаем успехов и благополучия!

С работами участников конкурса можно ознакомиться на сайте: http://www.oohtayakutia.ru/

По итогам конкурса в эфир выйдет телепередача с трансляцией на 4-х телеканалах: ТНТ-Якутск, НВК «Саха», «Мамонт», СМИ «Сулус Медиа» на канале «Звезда» с повторами, а также на нашем канале УоuTube.