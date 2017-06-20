Для молодежи организована школа-тренинг

5-6 и 15-16 июня прошли школы-тренинги по темам «Поиск пропавших детей», «Подготовка добровольцев к охране общественного порядка», «Противодействие наркомании» и школа-тренинг для руководителей добровольческих организаций.

Организаторами тренингов выступили Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска и общественная организация «Город добра».

Лекторами-экспертами курсов стали профессионалы своего дела, которые уже на протяжении многих лет работают во благо общества: методист группы профессиональной подготовки ООПТиАСР ГБУ РС(Я) «Государственная противопожарная служба РС (Я) Сергей СКИРЮХА, старший инспектор отдела организации охраны общественного порядка МВД по Республике Саха (Якутия) Ольга АЛГАНАЕВА, активистка РОД «Трезвая Якутия» Алена ЕФРЕМОВА, методист ресурсного центра при НКО «Целевой фонд будущих поколений РС (Я)» Вячеслав ЯДРЕЕВ.

Целью тренингов является оказание помощи людям в трудной жизненной ситуации, поиск родных и близких, восстановление утраченных родственных, социальных связей.А также охрана прав и законных интересов граждан, участие в предупреждении и пресечении правонарушений, обеспечении общественного порядка, пропаганда здорового образа жизни, оказание помощи людям в чрезвычайных и сложных жизненных ситуациях.

Создание условий для реализации принципов здорового образа жизни, усвоение студентами принципов и навыков здорового образа жизни, воспитание необходимости регулярных занятий физической культурой и спортом, сохранение и укрепление здоровья студентов.