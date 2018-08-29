Для любителей лапши быстрого приготовления!

Запарить быстренько лапшу – это очень удобно. Дети ее просто обожают!

На самом деле такая лапша не несет никакой пользы. Более того — наносит вред. Врачи изучили состав лапши и как он влияет на организм человека. Давайте узнаем, пишет Рамблер.

Метаболический сидром

У тех, кто ел обработанную лапшу два или более раз в неделю на протяжении долгого времени, развился метаболический синдром. Это комплекс обменных, гормональных и клинических нарушений, происходящих на фоне ожирения.

Этот синдром повышает риск развития болезней сердца, диабета, инсульта и даже может привести к смерти. Ученые отмечают, что метаболический синдром вскоре может опередить курение как ведущий фактор риска появления сердечно-сосудистых заболеваний.

Высокое содержание натрия

Для усиления вкуса в быстрорастворимую лапшу кладут глутамат натрия. В одной порции содержится более 800 мг этого вещества, что вполовину превышает дневную норму. Эта пищевая добавка способствует развитию гипертонии, заболеваний почек и сердца. У некоторых людей после ее употребления появляются головные боли.

Препятствует усвоению витаминов

Быстрорастворимая лапша блокирует полное поглощение витаминов. Так что, если вы будете есть полезные продукты в тот же день, когда едите лапшу, все витамины из них не усвоятся.

Содержит компоненты, вызывающие рак

В такой лапше присутствуют транс жиры. Доказано, что они увеличивают риск появления рака и атеросклероза.

Мало того, компоненты в составе этого блюда, сохраняющие текстуру лапши, используют при производстве антифриза и сигарет.