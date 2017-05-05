Для детей педиатр, для пожилых — гериатр!

ВЫШЕЛ УКАЗ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Знаменательно, что в преддверии великого праздника Дня Победы издан Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О мерах по совершенствованию организации медицинской помощи гражданам старшего поколения в Республике Саха (Якутия)».

Указ разработан в связи с демографическими тенденциями старения населения и необходимостью определения актуальных государственных задач в отношении граждан старшего поколения и общества в целом.

Современная медико-демографическая ситуация в Республике Саха (Якутия) характеризуется снижением рождаемости, за счет спада рождаемости в 90-х годах, что в сочетании с ростом числа лиц пожилого и старческого возраста ведет к дефициту трудового потенциала. В связи с этим назревает необходимость поиска новых путей в области медицинского обслуживания для повышения уровня здоровья населения и для увеличения продолжительности активного периода жизни граждан старшего поколения.

Указ определяет совершенствование государственной политики в Республике Саха (Якутия), направленное на внедрение новых форм оказания медицинской помощи гражданам старшего поколения.

Министерство здравоохранения РС (Я) планирует создание гериатрических участков как новой формы оказания первичной медико-санитарной помощи по обслуживанию участковым терапевтом граждан 75 лет и старше. По аналогии с тем, что у детей есть свой педиатр, у пожилых будет свой врач-гериатр.

Кроме того, будет внедрено дистанционное медико-социальное обслуживание, в первую очередь участников Великой Отечественной войны, которое будет включать проведение видеоконсультаций в реальном времени между врачом и пациентом, организацию мобильных диагностических комплексов, позволяющих при посещении на дому средним медицинским работником пациентов старшего поколения выполнить все необходимые исследования (анализы, ЭКГ, опросники) и передать результаты в электронную медицинскую карту для участкового терапевта, а также организацию службы, обеспечивающей быстрый вызов с мобильных телефонов с тревожной кнопкой круглосуточной диспетчерской службы.

Чрезвычайно необходимо также медицинское обслуживание маломобильных пациентов пожилого и старческого возраста на дому.

Указом предусматривается разработка законопроекта Республики Саха (Якутия), в котором будут предусмотрены:

принципы осуществления региональной государственной политики в области оказания социальной помощи гражданам старшего поколения;

принципы осуществления региональной государственной политики в области оказания гериатрической помощи (медицинской помощи гражданам старшего поколения);

принципы осуществления региональной государственной политики в области антивозрастной медицины гражданам трудоспособного возраста.

Реализация данного Указа будет способствовать улучшению качества и обеспечению широкой доступности медицинской помощи гражданам старшего поколения, снижению очередей в медицинских учреждениях, разработке законодательного акта, направленного на профилактику преждевременного старения и продление здорового периода жизни граждан Республики Саха (Якутия).