Для чего нужен «Merсedes-Benz» в Якутске, девочек на нем катать? – экс-замминистра МВД Якутии

На судебном процессе состоялась видеоконференция со свидетелями из Москвы

На вчерашнем судебном процессе по делу бывшего министра внутренних дел Якутии Якова СТАХОВА состоялась видеоконференция со свидетелями из Москвы. Присутствовали два свидетеля: бывший заместитель министра МВД Якутии Николай ВАГИН и родной брат Якова СТАХОВА— Василий СТАХОВ, сообщает ИА YakutiaMedia.

Первым допросили Вагина. На вопрос: Почему мерседес оказался в Москве, экс-замминистра ответил:

— А для чего «Merсedes-Benz» нужен в Якутске? Девочек на нем катать и в ресторан возить? Он не подходил для якутского климата. В Якутске нет специализированных центров для обслуживания такой машины. Тем более, что она старая и требовала больших затрат.

— За кем был закреплен мерседес?

— Когда АЛРОСА оказала спонсорскую помощь в виде двух автомобилей, то Лэнд-Крузер был закреплен за мной, а мерседес — за министром. От мерседеса АЛРОСА просто-напросто избавилась, машина у них стояла без дела. Конечно, звучит красиво — «Merсedes-Benz». Но в реале машина была старая, можно сказать, рухлядь. Со стороны АЛРОСА это был только красивый жест.

— Почему мерседес был зарегистрирован на Сергея ДУДИНА?

— Закон позволял использовать на безвозмездной основе отношения между физическим и юридическим лицами. Было проведено совещание, на котором решался вопрос на кого зарегистрировать машину. Присутствующие на нем сотрудники милиции не стали себя утруждать и решили выбрать Дудина, который был одним из кандидатов. Конечно, они подставили Стахова, ведь потом регистрация машины на родственника вышла министру боком. С Дудиным был устный договор, он знал, что мерседес использовался для оперативно-розыскной деятельности, для проведения негласного наблюдения в Москве.

— Почему Стахов отдал Вам свежий Лэнд-Крузер, а себе, по Вашим словам, забрал рухлядь в виде мерседеса?

— А за ним несколько машин было закреплено.

Судья Алексей САРАЕВ задал Вагину вопрос:

— Вы утверждаете, что мерседес был не пригодным для Якутии. Почему тогда не отказались от автомобиля и не вернули АЛРОСА?

— Посчитали, что мерседес принесет пользу МВД.

— Какая была необходимость отправлять старый мерседес в Москву?

— Тогда в оперативно-розыскной части числились старые Волга и Жигули, поэтому отправили туда мерседес. Тем более, что в Москве множество автосервисов, специализирующихся на «Merсedes-Benz».

— Если автомобиль не стоял на балансе МВД, кто занимался им, заправлял бензином?

— СТАХОВ.

Второй свидетель, родной брат экс-министра Василий СТАХОВ, который всю жизнь проработал водителем, рассказал, что в машину в Москву привезли в контейнере. Она была без колес. Встречал машину он и Сергей Дудин. Вместе они перегнали ее в гараж Василия Стахова. По словам старшего Стахова, элитный автомобиль был в плачевном состоянии. Дудин вложил в ремонт машины немало средств. Из-за этого с экс-министром у Дудина не раз возникали конфликты. Сам Дудин машину не использовал.

— Приезжали частенько оперативники и забирали машину на неделю-другую.

— Василий Григорьевич, а Вы видели документы этих оперативников?

— Нет, документы у них я никогда не спрашивал. Не мое это дело. А по ним было видно, что это сотрудники милиции. От меня все скрывали. Да я и сам не интересовался, что, как и зачем. А зятю моему, Сергею Дудину, все его траты на авто потом возместили.

— Кто возместил? Где сейчас Дудин? Номер телефона его знаете?

— Кто возместил, не знаю, но зять говорил, что все потраченные им на мерседес деньги ему вернули. Сергей сейчас в Италии, в каком городе находится, номер телефона не знаю. А так, если пригласят меня, то поеду в гости.

На этом очередное судебное заседание было завершено, следующее состоится 13 февраля. Судья потребовал до этого времени стороне защиты предоставить еще свидетелей.