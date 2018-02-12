Для борьбы с волками якутские охотоведы ознакомились с опытом кавказских республик

В период с 29 января по 9 февраля сотрудники Министерства охраны природы РС(Я) с рабочим визитом посетили Кабардино-Балкарскую республику и Северную Осетию с целью обмена опытом в области регулирования численности хищников.

Как известно, в Якутии остро стоит вопрос борьбы с волками. Последние несколько лет ежегодно добываются около 750-800 волков. Однако, несмотря на это, ситуация остается напряженной в горно-таежной зоне оленеводства в Алданском, Кобяйском, Олекминском, Томпонском и Эвено-Бытантайском и других районах.

В ходе поездки состоялись рабочие встречи с представителями Минприроды Кабардино-Балкарской республики и Республики Северная Осетия, где были обсуждены наиболее эффективные методы борьбы с хищниками. В данных регионах основной урон диким и домашним животным наносят волк и шакал. Как отмечают охотоведы Кабардино-Балкарской республики, борьба с ними ведется с применением препарата «Ремифон», который выпускается в г. Дубки Волгоградской области и имеет сертификат соответствия.

Кроме того, не менее действенным способом борьбы с хищниками специалисты называют ночную охоту. При проведении ночной охоты инспекторы используют тепловизорные прицелы и оптики ночного видения марки «Пульсар».

В Республике Северная Осетия действует специальная программа по борьбе с волками, направленная на стимулирование охотников-волчатников. В основном, посредством выплат премий за каждого добытого волка.

Осетинцы в целях регулирования численности волков и шакалов используют способ загонной охоты. Также при проведении охоты применяются световые устройства, тепловизоры и приборы ночного видения.

По словам специалистов Минприроды Якутии, в нашей республике в ближайшем будущем будет внедрено использование препарата «Ремифон», только после разработки и утверждении соответствующих нормативно-правовых актов. Внедрение метода загонной охоты не представляется возможным в связи с обширными территориями, а применение тепловизоров требует дополнительных финансовых средств.