Для борьбы с лесными пожарами в Якутию прибыла парашютно-десантная служба Рослесхоза

Сегодня, 5 июля, в г. Якутск на самолете Ил-76 МЧС России в целях стабилизации обстановки с лесными пожарами на территории республики, прибыла группировка из ста специалистов парашютно-десантной службы Авиалесоохраны из Московской области и Чувашской республики, которые будут бороться с природными пожарами в районах с наиболее сложной лесопожарной обстановкой.

С 3 июля 2017 года на территории Якутии введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера в связи с наступлением IV-V класса пожарной опасности в лесах, увеличением количества лесных пожаров в результате опасных природных явлений, сухих гроз со слабыми осадками и шквалистым ветром до 25 метров в секунду.

В превентивных целях для недопущения возникновения природных пожаров в период действия режима чрезвычайной ситуации в лесах категорически запрещается выезд в лесные массивы.

Cотрудники МЧС и представители взаимодействующих структур ежедневно осуществляют мероприятия по предотвращению возникновения природных пожаров на территории Республики Саха (Якутия). К этой работе активно привлекаются специалисты Департамента по лесным отношениям республики, старосты, патрульные, патрульно-маневренные и патрульно-контрольные группы в населенных пунктах.

Борьба с природными пожарами в республике продолжается. Угрозы населенным пунктам, объектам экономики и социально значимым объектам на территории Республики Саха (Якутия) в настоящее время нет. Якутской территориальной подсистемой РСЧС на ликвидацию лесных пожаров привлечены около тысячи человек и свыше ста единиц техники.