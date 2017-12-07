Для артистов Театра актера и куклы наступает самая любимая пора

В преддверии Нового года мы решили рассказать, какие постановки и мероприятия будут организованы в Театре актера и куклы РС (Я) в предстоящие праздничные дни. Чем в этом году нерюнгринских зрителей порадуют режиссеры и артисты театра?

Пришло время приоткрыть завесу новогодней тайны, и увидеть, что же творится в театре по ту сторону театрального занавеса. А происходят там самые удивительные вещи: в творческих мастерских уже вовсю кипит работа, на сцене, в нетерпеливом ожидании встречи со своим зрителем, работают актёры. Театр вновь готовится удивить маленьких и взрослых зрителей волшебством, совершенно новой, невероятно интересной сказкой, яркими декорациями, объемными ростовыми куклами, песнями и зажигательными танцами.

«Наступает самая любимая пора», — говорят артисты. И с удовольствием рассказывают о своих новых сказочных ролях, о персонажах, так хорошо известных детям. События новогоднего спектакля, без сомнения, обещают быть незабываемыми, приключения Нолика и Симки (главных героев сказки «Кощеево царство») вовлекут зрительный зал в водоворот искрометных событий. Дети увидят уже известных нам маленьких человечков из мультфильма «Фиксики», и смогут стать участниками захватывающего путешествия в мир лучших русских сказок.

После спектакля, герои сказки пригласят ребят на развлекательное игровое –шоу вокруг Ёлки. На третьем этаже театра, больших и маленьких зрителей, ожидают любимые всеми Дед Мороз и Снегурочка, прекрасные феи и Великий волшебник Мерлин и, конечно же, отдельная радость для ребятни — автоботы трансформеры Бамблби и Оптимус Прайм.

Ребят среднего и старшего школьного звена ждут на зажигательной дискотеке с хозяином Шоколадной фабрики Вилли Вонка. Победителей конкурсов и викторин ждут сладкие призы и главный приз от Чарли Вонка – огромная плитка настоящего шоколада!

Праздничные мероприятия будут проходить в театре в 10.00, 12.30 и 15.00 часов, с 20 декабря по 3 января 2018г.

Мы ждем Вас! Спешите! Будет интересно!

Рук.драм.частью театра.

Наталья Строева