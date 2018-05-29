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29 мая 2018, 9:40
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Для алданских школьников прозвучали «последние звонки»

Солнечной и по-настоящему теплой стала для учащихся Алданского района итоговая учебная неделя. Отгремели последние звонки. Кто-то на три летних месяца забудет о тетрадях и учебниках, а у кого – то уже за спиной остались 11 ответственных и волнительных лет, а впереди — новая жизнь, полная интересных событий и ярких эмоций.

Праздничные мероприятия на минувшей неделе прошли на территории  всего Алданского района. Поздравили  ребят с окончанием учебного года  представители администрации МО «Алданский район», руководители структурных подразделений городской и районной власти, успешные  выпускники, представители местного духовенства.

В МБОУ СОШ №6 г. Томмота 25 мая состоялось торжественное построение учащихся, посвященное окончанию учебного года. Поздравить ребят с праздником пришли почётные гости.

Глава МО «Алданский район» Северин Поздняков, обратившись к выпускникам, отметил, что останавливаться в своем развитии не стоит никогда: «Дерзайте, стремитесь, учитесь, только тогда  все ваши мечты сбудутся! Не забывайте свою школу, пронесите память о лучших годах через всю свою жизнь».

Руководитель департамента образования Алданского района Елена Хрущ, пожелала выпускникам успешно преодолеть экзаменационные испытания, которые для 11 классов начнутся уже 28 мая. Елена Ивановна  заверила ребят, что все необходимые условия для проведения экзаменов созданы,  и им остается полагаться только на свои знания.

Почетными грамотами и подарочными сертификатами были награждены  призеры и победители муниципального этапа всероссийских олимпиад, участники и победители научно – практических конференций регионального и федерального уровней, призеры спортивных мероприятий.

В Алданской СОШ  с углубленным изучением отдельных предметов  небольшой актовый зал с трудом вмещал всех, кто пришел поздравить учащихся и выпускников с радостным и одновременно грустным праздником. Ребят  переполняли эмоции, с трудом сдерживая слезы, вчерашние мальчишки и девчонки благодарили своих педагогов и наставников.

Иеромонах Макарий (Золотавин) благочинный  Алданского округа настоятель храма в честь святых Новомученников и Исповедников Церкви Русской г. Алдана тепло и душевно поздравил ребят с окончанием учебного года. Напутственные слова и пожелания О. Макарий дополнил приятным подарком – из рук священнослужителя ребята получили книги и шоколад.

Интереснейшее театрализованное представление подготовили выпускники МБОУ СОШ № 1 г. Алдана. Бурными аплодисментами встречали выход каждого выпускника многочисленные зрители. Пожеланий и поздравлений в это вечер прозвучало немало. Главные слова будущим студентам адресовал лично Президент Российской Федерации Владимир Путин, его видеообращение к выпускникам российских школ было с воодушевлением встречено юными алданцами.

Глава МО «Алданский район» Северин Поздняков призвал ребят не бояться ставить в своей жизни самые высокие цели,  и напомнил, что знания – это тот самый груз, который никогда не тянет вниз: «Чем больше знаний, тем легче вам будет идти по жизни».

За прошедший год благодаря финансовой поддержке Администрации МО «Алданский район» было проведено множество образовательных и спортивных мероприятий. Лучшие учащиеся нашего района смогли принять участие в региональных и федеральных научно – практических конференциях, олимпиадах  и конкурсах,  попробовать свои силы в спортивных состязаниях самого разного уровня.

На сегодняшний день в Алданском районе выпускниками девятых классов стали 456 человек, а одиннадцатый класс окончили 269 человек.

Желаем выпускникам успешной сдачи экзаменационных испытаний и поступления в выбранные ими учебные заведения!

Подготовила Дарья Комарова

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Источник: Пресс-служба Алданского района
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