Диво России — этап ДФО: Якутские проекты заняли первые места и выходят в финал

21 апреля 2017 года в Челябинске состоялся финал IV Фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций «ДИВО РОССИИ» — 2017 по Дальневосточному федеральному округу.

Цели конкурса:

• выявление уникальных, необычных, загадочных и удивительных мест, объектов и событий на территории России, представляющих интерес для различных групп туристов;

• представление этих мест, объектов и событий в виде эмоционально окрашенных видео презентаций;

• информирование жителей России и других стран о таких удивительных (уникальных) местах преимущественно через Интернет-презентации, повышение интереса к путешествиям по России.



От Республики Саха (Якутия) для участия в конкурсе было направлено три проекта:

1) В номинации «Туристские маршруты» — проект «Автотур Иркутск-Якутск» туроператора «Сибирь Дискавери»;

2) В номинации «Событийный туризм» — проект «Полюс Холода» туроператора «Сатал Тур»;

3) В номинации «Объекты детского и юношеского туризма и отдыха» — проект «Международный фестиваль «Бриллиантовые нотки» турфирмы «Хикари».

Проекты республики представлены Туристско-информационным центром «Якутия» и заняли 1 места по своим номинациям и вышли в Финал Всероссийского этапа Конкурса-фестиваля «ДИВО РОССИИ-2017», который пройдёт 30 мая 2017 года в г. Москва.

http://www.диво-россии.рф/

Фестиваль «Полюс холода — Оймякон» — https://www.youtube.com/watch?v=1rD0QUw9xfo

Автотур Иркутск — Якутск, Республика Саха (Якутия) — https://www.youtube.com/watch?v=xss0TC0vZX4

Международный фестиваль детского творчества «Diamond notes» -https://www.youtube.com/watch?v=POWlexI46rU