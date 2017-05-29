Дискуссионная площадка Виктора Федорова: Выборы-2018. Старт избирательной кампании

«Дискуссионная площадка Виктора Федорова» приглашает обсудить тему: «Выборы-2018. Старт избирательной кампании».

До назначения выборов депутатов Государственного собрания (Ил Тумэн) осталось чуть более одного года. У нас еще есть время выработать совместные решения для того, чтобы следующий состав народных избранников был более эффективным, пользовался большим доверием населения, получил новые полномочия для реализации стоящих перед Республикой задач.

В связи с этим, ключевыми вопросами дискуссионной площадки станут обсуждение действующего законодательства в части полномочий народных депутатов и депутатов местного самоуправления Республики Саха (Якутия), возможного внесения изменений в него, критериев оценки эффективности работы депутатов и их ответственности перед избирателями, повышение уровня доверия избирателей к народным избранникам.

Для участия в работе дискуссионной площадки приглашены руководители региональных отделений политических партий, фракций политических партий в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), народные депутаты Республики Саха (Якутия) и депутаты представительных органов муниципальных образований Республики Саха (Якутия), представители Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), средств массовой информации и другие заинтересованные лица.

Дискуссионная площадка состоится 31 мая 2017 года в 18ч.00м. по адресу: г. Якутск, проспект Ленина, д. 24, 2 этаж, конференц-зал гостиницы «Полярная Звезда».

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