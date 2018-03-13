Дирижер Николай Пикутский: Только музыка способна переместить зрителя в сказку

Премьера любимой всеми с детства сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек» прозвучит завтра в концертном зале Арктического государственного института культуры и искусств.

История о заколдованном юноше, настоящей любви и чудесном спасении прозвучит на сцене АГИКИ в прочтении солистки Государственного театра оперы и балета РС(Я) Ирины Чичковой в музыкальном сопровождении оркестра русских народных инструментов Арктического государственного института культуры и искусств.

Мы попросили подробней рассказать о предстоящем проекте музыкального руководителя и дирижера Николая Пикутского.

— На мой взгляд, сама история «Аленького цветочка» — это уже олицетворение любви, добра, света. Я любил в детстве эту сказку и хочу ее подарить нашему зрителю. Сам спектакль имеет интересную особенность, а именно принцип мелодекламации — это старинный жанр, который какое-то время почти не использовался, но в последнее время возрождается.

Во время мелодекламации рассказ артиста (в нашем случае эмоциональная, очень артистичная солистка оперы Ирина Чичкова) накладывается на музыку.

Музыкальное сопровождение «Аленького цветочка» состоит из шедевров музыки А.Лядова, Э.Грига, П.Чайковского, В.Калинникова, Н.Будашкина, Н.Римского-Корсакова и др.

Каждая композиция тщательно подобрана под характер, под ситуацию, под сюжет, под настроение и конкретный образ, ведь главная задача музыки- добавить таинственности и сказочности происходящему на сцене. Только музыка может переместить на некоторое время зрителя в сказочное измерение, где чудеса реальны, и эта музыка способна это сделать.

Во время исполнения будут использованы специальные эффекты.

Ждем всех желающих завтра, 14 марта, в 14.00 и в 15.30 по адресу Орджоникидзе, 4. Справки по телефону: 89241758167. Вход платный.