Директору Природного парка «Ленские столбы» требуется помощь

Год назад стало известно, что директор Природного парка «Ленские столбы» Василий Калитин тяжело болен. Ему диагностировали онкологическое заболевание.

Василий Николаевич в Природном парке работает с 2010 года. Сначала заместителем директора, затем с 2013 года – директором парка. За время работы он зарекомендовал себя ответственным, грамотным руководителем, профессионалом своего дела и отличным организатором.

Василий Калитин внес большой вклад в развитии и популяризации объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО – Природного парка Ленские столбы.

Благодаря эффективной работе В.Н. Калитина при исследовании, представлении и защите ценностей Синского участка 6 июля 2015 года на 39-ой сессии Комитета Всемирного природного наследия ЮНЕСКО для усиления целостности объекта “Природный парк “Ленские Столбы” в его состав был включен Синский участок, площадью 81 тыс. га. Тогда же делегация Республики Саха (Якутия), при личном участии В.Н. Калитина успешно защитила отчет о сохранности Природного парка «Ленские Столбы».

В последние годы существенно усилена научно-исследовательская деятельность на территории парка. Установлено прочное сотрудничество с иностранными и российскими научными организациями, вузами СВФУ им. М.К. Аммосова. В том числе, при личном участии В.Н. Калитина были организованы две Кембрийские экспедиции на территории ПП “Ленские Столбы” с участием сотрудников Палеонтологического института РАН, увенчанные значительными успехами – обнаружением нового лагерштетта времен Кембрийского взрыва, а также уникальных палеонтологических находок.

Во время руководства В.Н. Калитиным также выведена на решающую стадию работа по приданию Природному парку “Ленские столбы” статуса Национального парка федерального значения.

В настоящее время Василий Николаевич находится на лечении в г. Якутске, но для продолжения лечения требуется срочная операция в клинике Южной Кореи, которая стоит более 1,5 млн. рублей.

Министерство охраны природы РС(Я) обращается к жителям республики с просьбой поддержать и внести посильную помощь по сбору средств для Василия Калитина. Сейчас важна поддержка каждого из вас.

Оказать помощь можно по следующим реквизитам:

АКБ «Алмазэргиэнбанк»

ИНН 1435138944

БИК 049805770

Кор/счет 30101810300000000770

Л/с 40817810803108008108

Получатель: Калитин Василий Николаевич