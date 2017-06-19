Директора подозревают в загрязнении моря Лаптевых

Прокуратура Булунского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере охраны водных объектов.

Установлено, что Булунским филиалом ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» в п. Тикси эксплуатируется канализационно-очистное сооружение, через которое осуществляется сброс сточных вод в залив Булункан, бухты Тикси моря Лаптевых.

По результатам проведенной по требованию прокурора экспертизы установлено, что в результате эксплуатации канализационно-очистных сооружений происходит сброс загрязняющих веществ в залив Булункан бухты Тикси моря Лаптевых, превышающий допустимые нормы воздействия.

Так, зафиксировано увеличение содержания в воде взвешенных веществ в 1,06 раза, нефтепродуктов в 4,8 раза, калия в 1,1 раза, ионов амония в 7,6 раза, фосфора в более чем 10 раз и т.д.

В этой связи, прокуратура района возбудила в отношении директора Булунского филиала ГУП «ЖКХ Республики Саха (Якутия)» дело об административном правонарушении по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение).

Постановлением Тихоокеанского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования должностное лицо привлечено к административной ответственности, с назначением наказания в виде штрафа.

Кроме того, прокуратурой района решается вопрос о взыскании с предприятия в судебном порядке причиненного ущерба водному объекту.