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26 декабря 2017, 21:06
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Директора маршрутных автобусов поддержали благотворительную акцию «Елка добра»

В столице до 29 декабря в рамках направления «Добровольцы столицы» Года добра продолжается благотворительная акция «Елка добра».

26 декабря участниками благотворительной акции стали специалисты отдела организации и контроля транспортной деятельности Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Окружной администрации города Якутска, директора и водители городских маршрутных автобусов №№2, 3, 5, 6, 7, 8, 16, 19, 20, 41.

«Под занавес Года добра мы с руководителями городских маршрутных автобусов решили принять участие в благотворительной акции «Елка добра», исполнить пожелания детей из Центра комплексного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников Специальных (коррекционных) школ-интернатов. Надеемся, что нашу эстафету подхватят и другие предприниматели, занимающиеся автоперевозками, и присоединятся к этой доброй акции», — комментирует начальник отдела организации и контроля транспортной деятельности Окружной администрации города Якутска Николай Ксенофонтов.

Участники акции приобрели в магазине-партнере «Антошка», расположенном на третьем этаже ТЦ «ЦУМ», более 10 подарков.

Отметим, что участником благотворительной акции «Елка добра» могут стать все неравнодушные горожане. Для этого нужно выбрать новогоднюю открытку с пожеланием ребенка с новогодней елочки, купить подарок и положить его в специальную коробку. Также участник акции должен сфотографироваться с купленным подарком и выложить фото в социальных сетях (Instagram, Vkontakte, Twitter, Facebook и т.д.) с хэштэгом #елкадобра.

Призываем гостей и жителей столицы поддержать благотворительную акцию «Елка добра». Спешите делать добро детям!

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Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.
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