Директора автобусных маршрутов Якутска сделали доброе дело

Для многих жителей столицы новогодние праздники – это долгожданный повод отдохнуть, а для кого-то – время работать.

29 декабря директора городских автобусных маршрутов провели последнее предновогоднее совещание, во время которого подвели итоги года и обсудили рабочие моменты на предстоящие выходные.

Встреча прошла под руководством заместителя главы города Якутска по развитию сельского хозяйства, торговли и предпринимательства Петра Ефремова. В ней также приняли участие начальник Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Ирина Гаргач, начальник отдела организации и контроля транспортной деятельности Павел Трофимов и другие.

«Год труда в нашей сфере завершился успешно. Было проделано много работы. Благодаря внедрению дифференцированной оплаты, мы пошли на снижение проездов. Это очень большое достижение, которое стало возможным благодаря вам и вашей инициативе. Ни в каком другом городе страны такой практики нет. У всех тарифы только повышаются. Впереди еще много планов», — отметил заместитель главы Петр Ефремов.

По итогам года лучшим среди городских автобусных маршрутов был признан маршрут № 20. Директор маршрута Виталий Илькун поблагодарил коллег за такое ответственное решение. «Желаю, чтобы в 2017 году было много проектов по улучшению транспортного обслуживания в нашем городе, повышению культуры водителей. Мы, со своей стороны, будем прилагать к этому все усилия», — отметил он.

«С 1 по 8 января автобусы будут работать по новогоднему расписанию. С 1 по 4 января интервалы составят в среднем 20 минут, а с 4 по 8 января от 7 до 18 минут. График движения городских маршрутов размещен на сайте Окружной администрации и в других средствах массовой информации. Просим всех пассажиров ознакомиться с расписанием. В этом году мы немного сократили интервал движений, в остальном работаем, как и в предыдущие годы, в обычном режиме. Замечаний по работе в новогодние выходные не было», — отметил Павел Трофимов.

После завершения совещания все участники пошли в ТЦ «ЦУМ» и приняли участие в благотворительной акции «Елка добра».

«Это очень добрая и хорошая акция. Купив подарки детям, мы внесли свой маленький вклад в продвижение этой акции. Эстафету «Елки добра мы передаем МУП «ЯПАК», — отметил начальник отдела организации и контроля транспортной деятельности ОА г. Якутска Павел Трофимов.

В этот день участниками благотворительной акции стали также представители финансово-экономического блока Окружной администрации под руководством заместителя главы города Якутска по экономике и финансам Елены Кузнецовой и депутат Якутской городской Думы Айаан Васильев.