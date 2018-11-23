Директор якутской строительной фирмы задержан в Москве

Следственным отделом по г. Нерюнгри расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту невыплаты заработной платы работникам строительной организации.

По данным следствия в период с октября 2016 по май 2018 года директором строительной организации не выплачивалась заработная плата 36 работникам. Общая сумма невыплаченных денежных средств составила 1 064 218,95 рублей.

Директор предприятия, ввиду сложившихся финансовых проблем, желая избежать наложения ареста на имущество, принял решение о выводе имущества, зарегистрировав другую строительную организацию. Далее, заключил с этим предприятием фиктивный договор подряда и передал в счет оплаты имущество предприятия на сумму более 15 млн. рублей.

Таким образом, имея реальную возможность выплатить заработную плату своим сотрудникам, умышленно передал в подконтрольную им организацию все имущество предприятия.

Для обеспечения взыскания причиненного ущерба, наложен арест на имущество предприятия, значительно превышающего сумму невыплаченной заработной платы.

Директор организации, подозреваемый в совершении преступления, скрылся от органов предварительного следствия, в связи с этим 11.04.2018 ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, и он объявлен в розыск. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий местонахождение обвиняемого установлено, он задержан в порядке ст.ст. 91-92 УК РФ в г. Москва.

СУ СК России по Республике Саха (Якутия) особое внимание уделяется выявлению и расследованию преступлений, связанных с невыплатой заработной платы.

Следственное управление напоминает гражданам, что выплата заработной платы, а также пособий, пенсий, стипендий и иных выплат является гарантированным правом граждан Российской Федерации.

В случае возникновения задолженностей по различным выплатам вы можете обратиться в следственное управление с соответствующим заявлением. Для этого можно заполнить соответствующую форму в разделе «Интернет-приемная» на сайте следственного управления http://ykt.sledcom.ru , либо обратиться по адресу: г. Якутск, ул. Петровского, д. 19/2.

Кроме того, о своей проблеме можно сообщить, позвонив на телефон доверия по номеру 8 (4112) 40-31-74, либо подойти на личный прием к руководителю. График личного приема граждан размещен на интернет-сайте следственного управления.

И.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по РС (Я) по

взаимодействию со СМИ Анна Пестерева

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