Директор якутского РСХБ стал первым зарегистрированным кандидатом в Ил Тумэн

Региональный директор ЯРФ АО «Россельхозбанк», действующий депутат Ил Тумэна Василий Тимофеев стал первым зарегистрированным кандидатом на парламентские выборы. Об этом говорится на сайте ЦИК Якутии. Василий Тимофеев идет на выборы путем самовыдвижения. Помимо него, на сегодня имеются еще 3 самовыдвиженца в Ил Тумэн: 1. Глава кочевой родовой общины «Тяня» (Олекминский район» Арсентий Николаев, уроженец Олекминского улуса. 2. Научный сотрудник ИФТПС Николай Харбин, уроженец села Абага Олекминского района. 3. Депутат Ил Тумэна, директор лицея-интерната Иван Шамаев, уроженец с.Верхневилюйск. Источник: http://www.v-yakutia.ru/?id=39803

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