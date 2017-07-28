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Директор Якутского речного порта поборется за кресло столичного мэра

Сегодня, 28 июля, в малом зале Окружной администрации города Якутска состоялась регистрация и вручение удостоверения кандидату на должность Главы столицы Якутии Радию Васильеву.

Алла Самойлова, Председатель Якутской городской территориальной избирательной комиссии:

— Выдвижение прошло в соответствии с требованиями закона и соблюдена процедура тайного голосования. Рабочая группа проверила документы. Они составлены в соответствии с утвержденным перечнем документов. Избирательный официальный счет кандидатом открыт, поэтому предлагаю зарегистрировать. Есть другие предложения? Нет вопросов?
В таком случае, кто за то, чтобы зарегистрировать кандидата на должность Главы городского округа «Город Якутск» Васильева Радия Вениаминовича, имеющего высшее образование, работающего генеральным директором холдинговой компании «Якутский речной порт»? Кто «за», прошу голосовать.

Кандидатура Радия Васильева, выдвинутого политической партией КПРФ, ни у кого из присутствующих не вызвала сомнений. Решение было единогласным.

К слову, поддержать кандидата пришли первый Якутского рескома КПРФ, зампредседателя правительства Виктор Губарев и начальник штаба, секретарь Якутского рескома КПРФ Дмитрий Шарипов.

Таким образом, Радий Васильев стал третьим в списке официально зарегистрированных кандидатов.

Напомним, что выборы состоятся 10 сентября.

Справка.

Радий Вениаминович ВАСИЛЬЕВ — генеральный директор ООО “Холдинговая компания “Якутский речной порт”, русский, беспартийный, образование высшее.

На сентябрьских выборах главы Якутска будет представлять Якутское региональное отделение КПРФ.

Радий Вениаминович Васильев родился 21 сентября 1972 года. В 1994 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное дважды Краснознаменное училище имени Ленинского комсомола.

В 2001 году окончил Московский современный гуманитарный институт и получил диплом юриста.

Затем два года служил в Вооруженных Силах Российской Федерации. Офицер запаса Вооруженных Сил Российской Федерации. В 1997 году поступил на работу в “Аэропорт Якутск”. В 1999 году перешел в территориальное управление Федеральной службы воздушного транспорта России в Республике Саха (Якутия).

С 2001 по 2004 год работал в ОАО “Якутский речной порт” заместителем начальника юридического отдела, затем — начальником юридического отдела и заместителем генерального директора по правовым вопросам. В 2003 году прошел обучение и успешно сдал экзамены по программе подготовки антикризисных управляющих. С 2004 года по настоящее время руководит ООО “Холдинговая компания “Якутский речной порт”.

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Источник: Эмилия АЛИЕВА.
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