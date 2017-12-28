Директор Якутского музея предложил увековечить память К.К. Байкалова — Некундэ

На высоком уровне прошли мероприятия, посвященные к 95-летию I Всеякутского учредительного съезда Советов. Открыт музей истории парламента в рамках подготовки к 100-летию государственности образования Якутской АССР.

Во всех этих мероприятиях высокую оценку получила государственная, военно-политическая деятельность К.К. Байкалова – главнокомандующего вооруженными силами Якутской АССР и Северного края, члена ЯЦИК, разработавшего план военной операции разгрома белого генерала А.Н. Пепеляева.

План под руководством самого К.К. Байкалова был осуществлен блестяще, банда генерала Пепеляева была разгромлена, нависшая «смертельная опасность» над молодой автономной республики была успешно предотвращена, республика приступила к мирной жизни, к реализации решений I Всеякутского учредительного съезда Советов. В этом была большая заслуга К.К. Байкалова, награжденного Золотым знаком Якутского ЦИК, снискавшего любовь и уважение якутского народа. К.К. Байкалов необоснованно был репрессирован, после освобождения из тюрьмы работал завхозом в Абалахской грязелечебнице в Мегино-Кангаласском районе, где и похоронен в м. Улахан Сайылык Морукского наслега.

Хорошо было бы в преддверии 100-летия Якутской АССР К.К. Байкалову – одному из руководителей ЯАССР установить его бюст в центре г. Якутска (может быть перед зданием областного военкомата) или сквер. Это было бы справедливой данью памяти человека, который всю сознательную жизнь посвятил благородному делу, процветанию нашей республики.

Е. Шишигин – директор Якутского музея,

Почетный Академик Академии Духовности,

засл. работник культуры РФ, РС (Я)