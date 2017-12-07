Директор Вилюйского педколледжа выплатил своему сыну стипендию в 92 тысячи рублей

По инициативе прокуратуры Вилюйского района досрочно прекращены полномочия депутата районного совета депутатов.

Прокуратура Вилюйского района провела проверку исполнения органами местного самоуправления требований Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Установлено, что вступил в законную силу приговор Вилюйского районного суда Республики Саха (Якутия), которым бывший директор ГБОУ «Вилюйский педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского», также являвшийся депутатом представительного органа местного самоуправления, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения) и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тыс.рублей.

Приговором суда установлено, что подсудимый, занимая должность директора колледжа, в нарушение требований закона, устава образовательного учреждения, используя средства стипендиального фонда учреждения, принял решение и подписал приказ о выплате своему сыну, который являлся студентом данного образовательного учреждения, материальной помощи в сумме более 92 тыс. рублей.

Приговор был обжалован осужденным в апелляционном и кассационном порядке, однако по результатам рассмотрения признан законным и обоснованным.

Прокуратура информировала о вступлении в законную силу приговора суда районный совет депутатов Вилюйского района.

Решением представительного органа местного самоуправления депутатские полномочия осужденного прекращены досрочно.