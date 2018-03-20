Директор свалки самовольно повысил тариф на ввоз мусора

Прокуратура Усть-Алданского района по обращению директора одного из обществ с ограниченной ответственностью провела проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Установлено, что генеральным директором ООО УК «Сайдыы» в превышение предоставленных законом полномочий издан приказ, которым за 1 рейс для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а для физических лиц, при ввозе отходов свыше 3 тонн, установлена плата на ввоз и размещение твердых бытовых отходов на территорию свалки в размере 227,11 рублей.
Учитывая, что данный приказ нарушает права потребителей на доступность услуг организаций коммунального комплекса, прокуратура района внесла в адрес генерального директора ООО УК «Сайдыы» протест, который по результатам рассмотрения отклонен.
В связи с этим, прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании приказа генерального директора незаконным и его отмене.
Суд рассмотрел и удовлетворил заявление прокурора в полном объеме.