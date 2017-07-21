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21 июля 2017, 10:00
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Директор социального учреждения совершала фиктивные операции

Факт мошенничества, совершенный должностным лицом, выявлен сотрудниками подразделения экономической безопасности ОМВД России по Олекминскому району. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий установлено, что руководитель одного из подразделений учреждения, предоставляющего услуги населению, под видом выдачи социальных выплат осуществляла фиктивные операции с внесением ложных сведений в централизованную программу и таким образом похитила 46000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело  по ч.3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

 

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