Директор социального учреждения совершала фиктивные операции

Факт мошенничества, совершенный должностным лицом, выявлен сотрудниками подразделения экономической безопасности ОМВД России по Олекминскому району. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия). В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий установлено, что руководитель одного из подразделений учреждения, предоставляющего услуги населению, под видом выдачи социальных выплат осуществляла фиктивные операции с внесением ложных сведений в централизованную программу и таким образом похитила 46000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». comments powered by HyperComments

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82