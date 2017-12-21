Директор школы №17: Мне бояться нечего

В Сети гуляет анонимное сообщение, в котором авторы обвиняют директора школы №17 Лену Афонскую в коррупции, растрате, просчетах в кадровой политике, воспитательной работе школы. Упоминаются родственные связи и «крышевание» в мэрии. В письме попунктно изложены претензии к директору школы, и заканчивается оно фразой «Мы не рабы, не частная рабочая сила». Письмо якобы подписано учителями школы №17.

Журналист SakhaDay попросил прокомментировать данное заявление Лену Афонскую.

«Это письмо для меня очень неожиданное, и что скрывать, неприятное, — призналась Лена Петровна. — Мы — семья директоров школ, всю жизнь работали на совесть. И читать такое очень неприятно.

В коллективе школы сейчас спокойно, учителя все очень удивлены. Ко мне приходят со словами поддержки.

Наверное, это удобная форма расправы с человеком, когда можно анонимно обвинять, спрятавшись за спиной… Я открыта для диалога, ко мне всегда можно зайти, и я всегда выслушаю, в том числе и обоснованную критику. Шесть лет я руковожу школой, и такое произошло впервые.

Пусть приходит комиссия с проверкой, если есть какие-то подозрения. Мне бояться нечего. Все годы я работала честно. Думаю, в том, что школа считается одной из лучших в столице, есть и мой вклад».