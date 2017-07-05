Директор «РЦИТ» ушла на пенсию

«Освободить Матвееву Аграфену Афанасьевну от должности директора государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр инфокоммуникационных технологий» в связи с выходом на пенсию» — такой приказ подписал сегодня Егор Борисов.

Матвеева А.А. родилась в 1959 году в с.Ляги Амгинского района Якутской АССР. В 1983 году окончила Хабаровский государственный педагогический институт по специальности: «математика и физика в основной общей школе», в 1986 году – университет марксизма-ленинизма по специальности: «теория и методы идеологической работы» и в 1999 году – Академию труда и социальных отношений по специальности: «юриспруденция».

В 1976-1977 гг. – доярка Чакырского отделения совхоза «Амгинский»;

В 1977-1978 гг. – учеба в подготовительном отделении Хабаровского педагогического института;

В 1978-1983 гг. – студентка физико-математического факультета Хабаровский педагогического института;

В 1983-1991 гг. – учитель физики средней школы №14 г.Якутска;

В 1991-1992 гг. – инженер бюро информации, завхоз административно-хозяйственного отдела фирмы «Якутинстеп»;

В 1992-2002 гг. – специалист 1 категории, главный специалист, начальник отдела компьютерного обеспечения Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия);

В 2002-2005 гг. – заместитель руководителя Управления информатизации и внедрения новых информационных технологий Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия);

В 2005-2012 гг. – руководитель Управления информатизации и технической защиты Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия);

В 2012-2013 гг. – заместитель руководителя Департамента анализа и информатизации Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия);

В 2013-2015 гг. – руководитель Управления информатизации, заместитель руководителя Управления-Аппарата Ситуационного центра Главы Республики Саха (Якутия) Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

С 2015 по 2017 — директор ГБУ «РЦИТ».