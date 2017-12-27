Директор медколледжа Якутска попался

Прокуратура г.Якутска провела проверку в ГБПОУ Республики Саха (Якутия) «Якутский медицинский колледж» по заявлению о незаконном привлечении студентов к труду во время учебных занятий.

Установлено, что в колледже нарушается право обучающихся на образование, поскольку студенты ежедневно привлекаются к дежурствам в столовой и гардеробе, что не предусмотрено образовательной программой, и в эти дни вынужденно пропускают занятия. Привлечение к труду производится без согласия самих обучающихся и без согласия законных представителей учащихся, не достигших совершеннолетия, что запрещено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

В связи с нарушением конституционных прав студентов на образование прокуратура приняла акты реагирования, которые рассмотрены и удовлетворены.

Так, по постановлению прокуратуры директор Якутского медицинского колледжа оштрафован на 10000 рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организации), два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, также по протесту отменено Положение о дежурстве студентов, утвержденное приказом директора медицинского колледжа.