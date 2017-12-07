Директор компании решил потратить полученные от граждан деньги

В г.Якутске суд вынес приговор в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в хищении средств материнского капитала и удовлетворил исковое заявление прокуратуры на сумму более 1 млн. 300 тыс.рубл.

Прокуратура г.Якутска поддержала государственное обвинение при рассмотрении судом уголовного дела в отношении 36-летнего уроженца г.Вилюйска. Он признан виновным в совершении 2 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения в крупном размере), а также ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере).

Установлено, что 4 и 6 апреля 2016 года подсудимый, будучи генеральным директором коммерческой организации, намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, заключил с гражданами два договора на строительство частных деревянных домов за счет средств материнского капитала.

Когда на расчетный счет его организации поступили денежные средства в общей сумме более 900 тыс. руб., застройщик решил не исполнять свои обязательства по договору и растратил вверенные ему денежные средства на свои нужды.

После совершения указанных преступлений в июле 2016 года подсудимый заключил еще один договор на строительство брусового дома на средства материнского капитала, уже заведомо не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства. По поступлении денег в размере около 420 тыс. руб. снял их с расчетного счета и распорядился по своему усмотрению.

Вместе с материалами уголовного дела судом рассмотрены иски прокуратуры г.Якутска о взыскании с виновного лица материального ущерба в сумме более 1 млн. 300 тыс. руб., причиненного государственному внебюджетному фонду Российской Федерации, а также восстановлении прав пострадавших женщин на получение дополнительных мер государственной поддержки (средств материнского капитала).

Суд признал злоумышленника виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и с учетом мнения государственного обвинителя назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил иски прокурора.